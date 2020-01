Écarté lors des deux dernières rencontres de Tottenham, en FA Cup contre Middlesbrough (2-1), puis en Premier League face à Watford (0-0), le latéral des Spurs Danny Rose n’apprécie guère son traitement et l’a fait savoir à son entraîneur José Mourinho comme annoncé dans les médias anglais.

Dimanche dernier, le ton est monté entre le défenseur et le Special One, et une scène de «grande tension» s’est déroulée.

Déçu et inquiet pour son temps de jeu, l’international anglais se poserait des questions sur son avenir et craint quant à sa participation à l’Euro 2020. Son coach, lui, le juge en méforme. Finalement, les deux hommes ont discuté de nouveau lundi pour apaiser la situation.

