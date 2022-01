Par Mohamed Touileb

C’est dans un stade bien garni (48 000 spectateurs) que le Cameroun et le Burkina Faso ont lancé la Coupe d’Afrique des nations. Les Camerounais étaient au rendez-vous pour bien décorer les travées de l’antre d’Olembe à l’occasion de l’ouverture de la 33e édition.

La célébration était haute en couleurs pour mettre en avant une Afrique qui a choisi de respirer la gaieté quand beaucoup ont essayé de «l’étouffer». La cérémonie d’ouverture était très africaine et a mis en avant les différents aspects du pays. Beaucoup de panache et de rythme avec des percussions et du son pour donner le tempo. C’est ainsi que la nation hôte a chassé les réserves et les réticences émises par certains en usant de ce qu’on peut considérer comme de méprisants propos. Avec ses moyens, le Cameroun a offert un joli tableau dans une enceinte qui voyait un lion en hologramme observer les jolis tableaux.

La CAN a bel et bien été lancée. Et cette réalité n’est pas exagérée car on parle du concret. La séquence 2021 du plus grand évènement footballistique en Afrique sera atypique, notamment quand on tient compte de la situation pandémique. Mais quand l’heure est à la fête, on ne pense plus au scénario dramatique.

En tout cas, le Cameroun a donné un aperçu sur ce que sera son tournoi. Plus de quatre semaines de spectacle, c’est ce à quoi on aura droit. Bien sûr, il y a le risque que tout ne soit pas parfait avec la Covid-19 qui risque d’être un désagréable invité. Toutefois, les Camerounais ont insisté pour que l’épreuve soit préservée. Et c’est tout à leur honneur. On ne le dira jamais assez. M. T.

