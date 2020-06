Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars annuellement et des exportations de l’ordre de 100 millions de dollars, Tosyali Algérie, qui exploite cet ensemble industriel, leader dans le marché sidérurgique national, se place parmi les premières entreprises privées dans le pays. Elle cible le marché africain à court et moyen termes.



Les premières images du complexe sidérurgique de Bethioua surprennent le visiteur. De la terrasse de la Direction générale de Tosyali Algérie, nous entamons le voyage au coeur du complexe par une vue panoramique sur ce nouveau joyau de l’industrie nationale. Le spectacle est impressionnant. Là sous nos yeux, une multitude d’unités faisant partie du complexe intégré. Dans cet ensemble industriel, nous ne voyons pas de hauts fourneaux, Toysali utilise le procédé de réduction directe, beaucoup plus économique et plus respectueux de l’environnement que les installations classiques. «Le complexe s’étend sur 180 hectares», lance Alp Topcuoglu, membre du conseil d’administration de Tosyali, qui nous sert de guide dans la visite, organisée mardi dernier par cette entreprise, de ce «territoire» industriel immense. On apprend que l’activité industrielle a démarré en 2013 avec la mise en service de la première aciérie d’une capacité de 1,2 million de tonnes/an et du premier laminoir. La matière première pour cette première aciérie est la ferraille récupérée sur le marché national. «Nous utilisons environ 1 million de tonnes de ferraille fourni annuellement, notamment par l’entreprise nationale de récupération». La seconde aciérie, entrée en production en 2018 au même titre que deux autres laminoirs destinés à la production de rond à béton, utilise du minerai de fer importé. Tosyali ne désespère pas d’utiliser le minerai de fer extrait des gisements de Ghara Djebilet, qui recèlent 1 à 2 milliards de tonnes de minerai. En ce sens, une unité d’enrichissement du minerai transformé est en cours de construction d’une capacité de traitement de 4,5 millions de tonnes de minerai de fer/an. Elle sera livrée en 2021. L’objectif visé est d’utiliser le minerai moins riche en fer comme celui de Ghara Djebilet et qui coûterait beaucoup moins cher. Le membre du conseil d’administration de Tosyali Algérie explique que son entreprise s’intéresse au mégaprojet de développement des gisements de fer de Ghara Djebilet. Elle s’implique déjà dans la perspective d’exploitation de ce minerai. «Le minerai de fer de Ghara Djebilet contient du phosphore. Ce qui le rend inexploitable. Tosyali Algérie, à l’instar d’autres entreprises, travaille à une solution technique qui permet d’épurer le minerai de cette matière chimique et donc de le rendre exploitable. Un petit laboratoire de Tosyali sert à tester différentes solutions.» Un chantier donc en cours qui constitue un préalable aux études de rentabilité de ces gisements. En attendant, Tosyali envisage, en 2021, d’importer du minerai de fer de Mauritanie qui, comme celui de Ghara Djebilet, est à moindre teneur en fer et donc beaucoup moins cher. Il faut savoir que le méga projet de Ghara Djebilet prévoit plusieurs milliards de dollars d’investissements et nécessite la réalisation d’une voie ferrée reliant ces gisements à Oran. Nous voyons à travers l’intérêt pour ces minerais moins riches en fer un souci permanent de compétitivité ressenti au sein de la Direction de Tosyali.





Tosyali cherche à utiliser le minerai de fer de Ghara Djebilet

Autre étape de la visite, l’unité de pelletisation qui traite le minerai de fer transformé, environ 4 millions de tonnes par an. Une matière première assimilée à des poussières transformées dans cette unité en un produit plus solide sous forme de billes. Ces dernières sont transformées grâce à un four électrique, à haute température, en billettes. Nous voyons au sein de l’aciérie numéro 2, qui a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier liquide/an, l’opération de coulée de l’acier issu du four électrique et sa transformation en longues billettes. Un semi-produit que les deux laminoirs à proximité transforment en rond à béton de différents diamètres. Le produit fini présente des indications assurant sa traçabilité, comme nous le montre le responsable de Tosyali. Il répond aux normes de qualité des plus exigeantes de l’Europe ou des Etats-Unis. Tosyali Algérie, jusqu’à une époque récente, importait ces billettes. Mais en 2020, ces importations sont devenues très modestes. A cet égard, Alp Topcuoglu insiste : «Le complexe sidérurgique de Bethioua est un complexe intégré. C’est le plus grand complexe sidérurgique en Afrique.» En clair, le complexe de Bethioua produit ses propres billettes qui sont transformées en rond à béton et en fil machine, contrairement à d’autres installations sidérurgiques qui importent ce semi-produit. Cela assure une plus forte valeur ajoutée. Le complexe compte également une unité de réduction directe d’une capacité de 2,5 millions de tonnes/an. Non loin des deux laminoirs précités, nous découvrons le laminoir n°3. Là, les billettes de dimension inférieure sont transformées en fil machine. Cette unité a une capacité de production de 700 000 tonnes/an. «Toute cette production est consommée localement. En assurant une offre locale, nous avons contribué à la création de 50 à 60 petites et moyennes entreprises locales», indique-t-il. A noter que le fil machine peut être transformé notamment en treillis soudé, en clous, en fil d’attache, en fil galvanisé, en fil barbelé, en boulons, écrous, vis et en trombones. Dans la foulée, ce responsable souligne que le complexe a permis de créer 4 000 emplois directs et 20 000 indirects. Tous les travailleurs sont Algériens. Ce voyage au coeur du complexe sidérurgique de Bethioua se termine par la visite de l’unité de production de tubes spirales. Cette usine a une capacité de production de 250 000 tonnes/an. A l’extérieur de l’installation, nous apercevons des tubes de grand diamètre sur lesquels sont mentionnées l’ANBT, l’Agence nationale des barrages et des transferts d’eau et l’entreprise française Razzel. Alp Topcuoglu nous explique que ces tubes sont destinés au projet de transfert des eaux vers la ville de Sétif confié par l’ANBT à la firme française Razel. «Un marché de 25 millions de dollars», ajoute le responsable de Tosyali Algérie. Des quantités de tubes produits dans cette usine ont été exportées vers la Belgique et l’Angola. «Tosyali Algérie peut produire des tubes pour des pipes de 40 pouces, de quoi lui ouvrir le marché de Sonatrach, c’est-à-dire la fourniture de tubes de dimension propres aux projets de réalisation de gazoducs ou d’oléoducs en Algérie», soutient le responsable de Tosyali Algérie





Une capacité de production de 6 millions de tonnes/an d’acier liquide en 2023-2024

Quant aux perspectives à moyen terme du complexe sidérurgique de Bethioua, Tosyali Algérie a en projet la réalisation d’une aciérie pour la production d’acier plat d’une capacité de plus de 2 millions de tonnes/an. «Les travaux de terrassement et d’engineering sont terminés ainsi que les raccordements aux réseaux électrique, gaz et eau», indique Alp Topcuoglu. Le lancement des travaux est prévu en 2021 pour un délai de réalisation de 24 à 30 mois. Une fois ce projet réalisé, le complexe aura une capacité de production de 6 millions de tonnes/an d’acier liquide, soit en 2023 ou en 2024. Les travaux devaient être lancés en 2020. Mais à cause de la pandémie Covid 19, cette opération a dû être reportée. L’appel d’offres pour le choix des fournisseurs d’équipement de cette aciérie n’a pu être lancé. Les aciers plats qui seront produits à Bethioua sont destinés aux secteurs automobile, mécanique et électroménagers-électronique.

Il faut savoir que le holding turc Tosyali, qui compte dans son portefeuille Tosyali Algérie, est un spécialiste des aciers plats. Il est parmi les premiers producteurs d’aciers plats en Turquie. Tosyali Algérie est une société de droit algérien. Sa quête est «investir, investir», insiste Alp Topcuogli. Il ajoute que son entreprise a investi jusqu’à présent 1,9 milliard de dollars dans la réalisation du complexe. Tosyali compte, outre l’auto-financement, recourir à des financements extérieurs pour financer le projet de réalisation des installations de production des aciers plats puisque l’obligation d’un financement local a été supprimée par une disposition de la Loi de finances complémentaire de 2020. Fruit de ces investissements, «Tosyali Algérie réalise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars par an», ajoute le membre du conseil d’administration. Ce qui place Tosyali parmi les premières entreprises privées en termes de chiffre d’affaires en Algérie.



Les aciers plats produits à Bethioua dans trois ans

Quant aux exportations, l’ambition de Tosyali Algérie est de faire de l’Algérie un exportateur net de produits sidérurgiques et un acteur sur le marché international de l’acier, à travers le complexe de Bethioua qui sera appelé à devenir un pôle sidérurgique parmi les plus importants en Afrique du Nord et sur le bassin méditerranéen. Le théâtre de ses opérations sera élargi à l’Afrique. «Tosyali Algérie cible l’Afrique», a soutenu Alp Topcuoglu. A rappeler que Tosyali Algérie exporte ses produits vers notamment les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Angola et Porto Rico. Cette société a exporté pour 95 millions de dollars en 2019. Elle prévoit d’exporter 100 millions de dollars en 2020 et 200 millions de dollars en 2021.

Le complexe de Bethouia a enfin permis de réduire de façon importante les importations de rond à béton. Sa quête est de contribuer à l’intégration de l’industrie algérienne. Bémol, il souffre de l’insuffisante régulation du marché sidérurgique en Algérie. Des opérateurs à l’est du pays importent du rond à béton alors que le produit fabriqué localement est disponible. Le marché pâtit également du manque d’informations statistiques fiables sur l’offre et la demande en produits sidérurgiques. Paradoxalement, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit sidérurgique importé est moins important que ceux appliqués sur certains intrants destinés à la production locale de produits sidérurgiques. Une contrainte à la production et l’exportation, estime Apl Topcuoglu.

Tosyali Algérie entreprise citoyenne : De multiples actions engagées

Tosyali Algérie se veut une entreprise citoyenne. Elle a engagé en ce sens de multiples actions à portée locale ou d’envergure nationale. A son actif, la réalisation de trois parcs pour familles à Oran. Elle compte restaurer le Palais du Bey d’Oran et en faire un centre culturel. Au titre de la solidarité dans le contexte Covid-19, il convient de rappeler que Tosyali Algérie a fait un don, en avril, de 5 millions de masques chirurgicaux acheminés de Chine au profit du ministère de la Sante, et quelques semaines plus tard, 100 000 appareils dits tests de dépistage de la Covid-19. Ces dons sont considérés comme les plus importants effectués par une entreprise en Algérie. Elle accorde également des aides aux familles nécessiteuses au cours des mois de Ramadhan et des fêtes religieuses.

Pourquoi le Holding a décidé d’investir en Algérie

Le Holding Tosyali compte parmi les premiers producteurs d’aciers plats en Turquie et de produits sidérurgiques. Il détient à 100% la société Tosyali Algérie. Cette dernière société a été créée avant que l’Etat algérien n’institue le 51/49. Fort d’une expérience d’un demi-siècle dans le fer et l’acier, il a investi en Algérie, au Monténégro et en Serbie. Le complexe de Bethioua est le plus important investissement du holding en Algérie. « Parmi les plus importants facteurs qui nous ont incité à investir figure la position géographique de l’Algérie. Elle est à la porte de l’Europe et de l’Afrique. La main-d’œuvre locale et le potentiel industriel du pays sont les autres facteurs. Le coût de l’énergie n’est pas un facteur important. Il représente 3% des coûts», ajoute Alp Topcuoglu.

Impact de la Covid-19 sur l’activité : 10 à 15% de perte de production au premier semestre 2020

Tosyali Algérie a été fortement impactée par les effets de la pandémie Covid-19. Elle a dû mettre en congé ou en télétravail 50% de son personnel et procéder à l’arrêt notamment de l’aciérie 1. Ce qui a eu des conséquences sur la production. «Les pertes de production sont estimées entre 10 et 15% durant le premier semestre 2020», a indiqué Alp Topcuoglu, membre du conseil d’administration de Tosyali Algérie. Cette entreprise a enregistré durant le mois de juin une vente de 260 000 tonnes de produits sidérurgiques, un résultat jamais atteint selon lui, ce qui, suivant ce responsable, est le signe d’une réouverture de l’économie algérienne ou les débuts de son redémarrage. La capacité du complexe de Bethioua est de 3,7 millions de tonnes d’acier liquide/an. Il a produit, en 2019, 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques.