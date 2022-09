Le complexe sidérurgique Tosyali, à Bethioua (Est de la wilaya d’Oran), vient d’exporter 15.000 tonnes de tubes en spirale anti-corrosion vers l’Angola, a-t-on appris lundi de ce complexe.

Ces tubes en spirale de grande taille, d’une longueur de 55 mètres, ont été exportés en trois phases depuis le port d’Arzew (Oran), a indiqué à l’APS le directeur du commerce extérieur et du suivi de l’investissement de ce complexe, Azzi Ramzi.

La valeur totale des tubes en spirale, les premiers du genre en termes de longueur, s’élève à 20 millions de dollars, a-t-il indiqué, soulignant que d’autres opérations d’exportation sont prévues en octobre vers la Tunisie et un nombre de pays africains.

Le complexe sidérurgique Tosyali ambitionne d’étendre ses activités en réalisant le plus grand nombre possible d’exportations de divers types de fer vers les pays africains voisins, ainsi que l’Europe, et répondre aux besoins du marché national.

Pour rappel, au cours des six premiers mois de l’année en cours, le complexe a exporté 571.000 tonnes de produits sidérurgiques, soit une augmentation de 10% par rapport à la même période de l’année dernière, avec des revenus équivalents à 450 millions de dollars, à partir des ports d’Oran, Arzew et Mostaganem vers de nombreux pays des continents d’Afrique, d’Amérique et d’Europe, a-t-on indiqué.

Tosyali aspire à exporter 1,5 million de tonnes de divers produits sidérurgiques et à atteindre 1 milliard de dollars d’exportations au courant de l’année.

