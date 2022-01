L’association nationale «Ismaa» (écoute) des enfants sourds utilisant l’implant cochléaire et des malentendants lancera «prochainement» une opération de dépistage précoce de la déficience auditive chez les nouveaux nés, a-t-on appris mardi de son président Mohamed Benabdellah. En marge d’une journée de formation sur le dépistage précoce de la déficience auditive, organisée à l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Tlemcen, en coordination avec la direction de la santé et de la population, Mohamed Benabdallah a indiqué à l’APS que la première opération de diagnostic précoce de la déficience auditive chez les nouveaux nés sera lancée dans les prochains jours dans la salle de soins de Sidi Chaker au centre-ville de Tlemcen, pour être ensuite vulgarisée dans le reste des wilayas du pays. Il est prévu également d’attribuer la salle de soins du quartier périphérique «Oudjlida», relevant de la commune de Tlemcen, pour effectuer un dépistage précoce de la déficience auditive chez les enfants âgés de 1 à 15 ans, a-t-il annoncé. L’association «Ismaa», dont le siège est basé à Tlemcen, dénombre annuellement la naissance de 800 à 900 enfants malentendants en Algérie, a-t-il fait savoir, soulignant que l’opération de dépistage précoce de ce handicap «permet une bonne prise en charge des enfants, leur orientation et leur accompagnement et la réduction des frais des soins et d’appareils pour leurs parents», a affirmé M. Benabdellah, indiquant que plus de 7 000 enfants au niveau national ont bénéficié d’implants cochléaires de tous types entre 2007 et 2021. La journée de formation, destinée aux généralistes, aux spécialistes en ORL, aux paramédicaux et aux psychologues relevant de cet établissement public de santé de proximité, a permis de fournir des explications théoriques et pratiques sur les techniques de dépistage précoce de la déficience auditive chez les nouveaux nés en s’appuyant sur l’appareil d’émission acoustique acquis par l’association avec le soutien des autorités de la wilaya de Tlemcen pour un coût de 2 millions DA.

Articles similaires