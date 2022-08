Un incendie s’est déclenché dimanche dans une usine de matelas dans la zone industrielle de Chetouane (Tlemcen) dévastant les équipements et causant des difficultés respiratoires aigües à une employée qui a inhalé de la fumée, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la protection civile. Le sinistre s’est produit aux environs de 13h00 au niveau de l’usine de matelas en coton et éponge qui s’étend sur une superficie de 5.000 m2.

Les flammes ont complètement ravagé l’usine et ses équipements et fait une blessée parmi les employés, souffrant de difficultés respiratoires dues à la fumée. La victime a été évacuée au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital de Tlemcen. Les services de la protection civile ont réussi à éteindre le feu en mobilisant d’importants moyens humains et matériels, a ajouté la même source, précisant que l’intervention des pompiers a permis d’éviter la propagation des flammes aux installations industrielles mitoyennes. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les causes de l’incendie.

Articles similaires