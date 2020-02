« Abrégé du commentaire de Sanouci de son article de foi mineur, de ses prolégomènes et son article de foi sous-mineur », est le titre de l’ouvrage de Abdel-Ilah Mostefa Guellil(Ben Chaâbane), chercheur en soufisme, par ailleurs poète

et ancien professeur d’éducation musicale, paru aux éditions Ibn Khaldoun(2019 ; Tlemcen).

Du do mineur ou majeur d’Al Farabi ou Pythagore (c’est selon) à la Aqida Çoghra ou Kobra, un pas que cet ex-musicien n’a pas hésité à franchir, d’autant que Cheïkh Sanouci aurait été également versé dans le domaine de la musique. Ce livre renferme l’essentiel des commentaires de trois articles de foi du Cheïkh Mohammed Ibn Youssouf Sanouci (1426-1490 chr.), considéré comme l’unique imam, en son éclat, de son temps, ainsi que le père de la gérontopédagogie à travers « Saghirat Çoghra ». Chose que reconnaîtra le professeur allemand Wolf de l’université de Leipzig.

Ce dernier traduira « Oum el Barahine, la mère des preuves » de Cheïkh Senouci qui sera publiée en 1818 à Leipzig… L’auteur, à savoir Guellil, fait une présentation mise à jour et graduelle des « Mouqaddimat », la « Çoghra » et la « Çoghra Çoghra », dans l’espoir que « le chercheur d’aujourd’hui y trouvera son désir, et le maître s’en aidera dans ses souvenirs ». Aux yeux de ce chercheur, le « tewhid » (unitarisme) que ne nulle science non mystique ne peut surpasser, ni donner à l’homme la connaissance et la contemplation du Très-Haut que par son étude, la compréhension des sciences par la sienne, voire notre création et l’envoi des messagers ne sont que pour sa cause… », souligne l’auteur. Son propos est étayé à ce titre par des témoignages et des citations d’illustres saints et d’éminents historiens, à l’instar d’Ibn Mariam qui estime, dans sa hagiographie Boustène ou Jardin des biographies des saints et des savants de Tlemcen que « Ses articles de foi sont suffisants, surtout l’article mineur(Çoghra) que nul ne peut rivaliser », d’Ibn Açakir de Damas qui constate que « Ses œuvres témoignent de son investigation et de la richesse de son intellectualité, de plus, ses cinq articles de foi et leurs commentaires comptent parmi les meilleures œuvres en Islam », d’Abou Madyen qui décrète que « La science suprême est tewhid, et la plus utile est celle des commandements(d’Allah) aux serviteurs », de son fidèle et inséparable disciple El-Mellaly qui évoque les paroles de son maître en ces termes : « Le vrai savant, lui ai-je entendu dire, est celui qui trouve obscures les choses claires, et qui éclaircit celles qui son obscures par la puissance de son intelligence, l’étendue de son érudition et la parfaite exactitude de son enseignement ;voilà celui dont il faut fréquenter l’école et écouter les utiles et précieux renseignements… », de Ahmed Baba qui a ouï dire que « Es-Senouci a annoté le Précis de jurisprudence d’Ibn El-Hadjib et d’autres ouvrages », en ajoutant que « plusieurs hommes remarquables ont été ses disciples, tels Ibn Saâd, Abou’l Qacim Ez-Zouawy, Ibn Abou Medien, le cheïkh Yahia ben Mohammed, Ibn El-Hadjj El-Yebdery, Ibn El-Abbè Es-Seghir, le saint Mohammed El Qal’y qui fut la plante odoriférante de son époque, Ibrahim El-Wejdjiji, Ibn Melouka,Mohammed ben Yahya Al-Ghrissy ; Abou Sadat yahya ben Mohammed al-Madyouny ; Sidi Ahmed ben Marzouq fils du Kafîf ; Abou Mohammed Abdelkader ben Ahmed connu ‘Ibn Khadda‘ ; Abou Yaqoub Youcef Al-‘Attafî ; Sidi Ahmed ben Mohammed Ibn Djida Al-Madyouni Al-Wahrany, Mohammed ben Issa et d’autres hommes de mérite », de Cheïkh Abou Abdallah Mohammed ben Mansour El-Mosteghanemy qui a composé une poésie en l’honneur d’Es-Senouci, de Cheïkh Ibn Zekri qui lui fit son éloge funèbre en poésies et y évoqua ce qui s’était passé entre eux, notamment les controverses(à l’instar de l’affaire des Juifs de Tamentit en conflit avec Abdelkrim El-Megheli, dite Nazilat Touat) et objets de recherche en théologie scolastique.

Chaque homme doué d’un minimum de raison doit, et peut, accéder à la croyance

L’auteur du « Le continuateur des desseins » pensait que Cheïkh Sanouci était un de ses disciples. Ayant eu vent de cette assertion, ce dernier rétorqua : « Par Allah, je n’ai appris de lui (Ibn Zekri) qu’un seul cas » … Ajoutons dans ce sillage d’autres avis autorisés : « Ce fût un des esprits les plus éminents que l’Afrique musulmane ait produit dans son temps » déclarait Charles Brosselard en 1861 (dans la Revue Africaine N°5 p.248). « C’est dans les manuels d’es-Senouci que des millions d’hommes, de plusieurs continents, et depuis des siècles, apprennent à vivre leur foi avec une certitude qu’éclairent les lumières de la raison… », concluait Rabia Mimoune dans son article sur Senoussi (Dictionnaire des Philosophes de Denis Huisman en page 2363).

« Les savants du Maghreb, aux yeux desquels il est le rénovateur de l’Islâm au commencement du IXe siècle de l’Hégire, sont tous d’accord pour vanter son mérite, ses connaissances, surtout théologiques, sa crainte de Dieu et sa ferveur », écrivait Mohammed Ben Cheneb (Encyclopédie de l’Islam sous la rubrique Al-Sanusi), de Charles Lavigerie (missionnaire) qui se demandait : « Qui est donc ce Tlemcénien dont je trouve les écrits dans toutes les maisons d’Algérie ?… », de Mohammed Baghli, chercheur en legs universel qui souligne qu’« il put émerger en jetant les lumières de son savoir de la capitale du Maghreb Central : il maitrisait, autant, la linguistique, la philosophie, la grammaire, l’astronomie, les mathématiques, la médecine, l’hydrologie que la musique et la littérature… Senoussi affirma que chaque homme doué d’un minimum de raison doit, et peut, accéder à la croyance par la preuve démonstrative à condition qu’elle soit adaptée à son niveau, afin d’accéder, à partir de là, et par la pratique, à une foi du cœur réellement vivante parce que réellement fondée… »… Il convient de mentionner que l’abrégé qui se décline en plusieurs chapitres traduits de l’arabe au français avec notes et annexe (lexique du tewhid en arabe et en français), est illustré de deux documents inédits de son crû ; il s’agit d’un commentaire d’une pièce de vers sur les principes de l’unicité et un autre relatif à l’éloge à Cheïkh Sanouci (s’articulant en 30 vers suivant ses initiales nominales, cette poésie panégyrique englobe les points forts de la biographie du célèbre théologien). « Ce travail qui m’a pris six années de recherche, se veut une nouvelle approche épistémologique des trois articles de foi à la lumière des turbulences scolastiques hétérodoxes par rapport au crédo sacro-saint du Tewhid», a tenu à nous confier Abdel-Ilah Mostefa Guellil lors de notre rencontre au sein de la khalwa de Cheïkh Sanouci sise à derb Beni Djemla, dans la vieille médina. Quant au choix des trois articles auxquels il s’est limité, il l’explique par le fait que ce « corpus » triptyque permet une étude séparée comme il se caractérise par une complémentarité. Notons que parmi les planches biographiques, version « El Boustane » d’Ibn Meriem, placardées sur les murs intérieurs de ce légendaire ermitage, figure un ancien manuscrit de la « Aqida essoghra » de Cheïkh Senouci(1426-1490), traduit en amazigh(en 1707), un document repéré en 2014, au Maroc par Jamil Aïssani de l’université de Béjaïa, dans le traité « Al Haoudh » de Mohamed Ben Brahim et en Kabylie, en l’occurrence dans la khizana de Cheïkh Lmuhub el Ourtilani ; ce rare manuscrit en berbère est commenté par Jenia Gutova, du Centre universitaire de linguistique de Leiden (Hollande) sous le titre « The Sanouci Creed in kabyle berber ». Son œuvre est immense, dont son grand commentaire sur la Haufiya intitulé « Ce qui rend accessible et facile l’étude du livre d’El Haufy et épuise les questions qui y sont traitées » C’est un gros volume rempli d’érudition qu’il écrivit à l’âge de dix-neuf ans. Le court traité «Matn Umm al-Barâhîn», ou «Le texte de la Mère des Preuves» écrit par l’Imam acquit une grande notoriété dans le monde musulman, tout particulièrement le monde malikite où il est toujours étudié et commenté. «El-Akida Essoughra» passe pour être le chef d’oeuvre du maître. Il faut souligner dans ce contexte que ses ouvrages, dont quelques-uns ont acquis une grande autorité, furent traduits en allemand et en français, selon Mohammed Baghli, l’infatigable animateur de ladite khalwa… En grand champion du fiqh au Maghreb, il adopta une position médiane entre les deux écoles des Mu’tazilla (libre arbitre) et A’chaârite (rationalité). Outre ses trois célèbres articles de foi (aqida soughra, aqida ousta, aqida koubra), ce savant se distingua par plusieurs commentaires, entre autres, un poème sur l’astrolabe d’El Habbaq, un autre d’Ibn Sina sur la médecine, de la Moudawana d’Immam Malek, des noms sublimes d’Allah, de vers d’El Aybari et d’El Djounayd…

Il faut savoir que Mohamed ben Youcef ben Omar ben Choaib Al-Sanoussi est né en 1428 à Tlemcen, au 31 Derb Béni Djemla (El Medress), dans une maison (voisine de celle du non moins illustre Sid Ahmed Tidjani), dont une partie a été transformée par ses disciples après sa mort en mai 1490 en espace d’études et de lectures de ses œuvres avec sa khalwa d’origine (initialement une « r’wa », un abreuvoir désaffecté). Sa nisba As-Sanoussi nous rappelle la vallée des Béni Snous ou ‘‘vallée des mystères’’, en son sens étymologique. D’après ce que prétend son disciple El Mellaly, il était originaire de par son père des Beni Snous et par sa mère de Hacen fils d’Ali, fils d’Abou Talib. Il fit ses premières études à Tlemcen, auprès de son père, ascète, dévot, professeur accompli, et maitre de la lecture du coran ; et auprès de son demi-frère Ali ben Mohammed et-Talouty Al-Ansâry qui lui apprit dès son jeune âge la Rissâla D’Aby-Zayd Al-Quayrawâny. Puis ce fut auprès d’autres illustres maitres : Nasr ez-Zwâwi qui lui apprit les bases de la langue arabe et de la pédagogie d’enseignement ; Mohammed ben Qacem ben Toumert es-Sanhadji et Abou El Hacen El Kalaçady El Andalouci qui lui apprirent notamment les mathématiques en calculs, géométrie et sciences des successions ; El Imam Aboul Abbas Youcef Ibn Abyl Abbas Ahmed ech-Charif el-Hasany qi lui enseigna les lectures du Coran ; Mohammed ben Ahmed ben ‘Issa al-Maghily connu sous ‘Al-Djallâb’ qui lui enseigna la Moudawwana du rite malékite ; Mohammed ben Ahmed El Habbak qui lui enseigna les sciences de l’Astrolabe et des calendriers ; Mohammed ben Abbas connu par « Al-Ubbâdî » qui lui aurait dit : « Tu ne suis pas mes cours, mais c’est toi qui nous enseigne ! » ; Al-Hassan ben Makhlouf connu par « Aberkane » auprès de qui As-Senoussi répondait à toutes les questions de son enseignement ; Aboul Qacem Al-Knâbchî qui lui enseigna Al-Irchâd d’Al-Djouweyni ; Abou Zaid Abder-Rahmâne Eth-Thaaliby qui lui enseigna à Alger les œuvres de la tradition prophétique d’Al-Boukhari et Mouslem ; Ibrahim ben Mohamed ben Ali Al-Latnî et-Tâzî qui lui enseigna les sciences d’et-Tasawwuf à Oran ; enfin on peut citer aussi Ibn Marzouq al-Kafîf qui enseignait dans la petite mosquée Al-Karama du Derb As-Sabbaghîne à Tlemcen.Parmi ses disciples, il convient de citer particulièrement Mohammed ben Oumar Al-Mallalî qui nous laissa une biographie de son maître ‘‘Al-Mawahib Al-quodossiya fil manâqib es-Sanoussiya’’… Ce biographe nous laissa un portrait moral détaillé de Cheïkh Sanouci mais point de trace de traits physiques (le portrait physique serait-il considéré comme un crime de lèse-majesté, un geste contraire à la bienséance ou bien la « physionomie » d’un soufi ne constituait qu’un détail et s’effaçait systématiquement devant le poids des vertus du maître), hormis son âge estimé à 55 ans, soit deux ans avant sa mort. Il était d’un naturel timide, doux,modeste voire humble, patient, avenant… Il abhorrait les présents mondains et les invitations officielles. Et pour cause. En vrai opposant au pouvoir zianide « laïc » de l’époque, Cheïkh Sanouci préféra l’exil temporaire à Adrar et au Soudan pour éviter d’être tué ou asservi. Il était marié et père d’une fille unique (on ignore la filiation de sa femme) ; sa sœur habitait avec lui. Le Cheïkh partageait son temps entre sa mosquée éponyme, voisine de derb Messoufa, au lieudit Souiqa, la khalwa, les cours, les obligations familiales et le devoir social. …Cheïkh Senouci se rendait à la chapelle de Sidi Yaqoub Et-Tafesri, le saint qui avait les grâces aussi bien des femmes musulmanes que des juives, où il participait à des débats œcuméniques autour du livre « Kitab el Awa’il » (Le livre des Premiers messagers) de son voisin Sidi Wahhab, à l’occasion desquels étaient évoqués les anciens prophètes et messagers de Dieu comme Joseph, Jésus, Moïse, Mohammed (QQSL)…



Recherche académique et intérêt porté à cet illustre savant

A noter que le Cheïkh maîtrisait l’hébreu. Cheïkh Sanouci décéda un dimanche 18 de Djomada II de l’année 895 correspondant au 9 mai 1490 après la prière de l’Asr, soit deux ans avant la chute de Gharnata. Il est enterré au cimetière de Aïn Wazouta qui porte son nom (outre la petite mosquée de derb Messoufa et l’ermitage de derb beni Djemla). Par ailleurs, il convient de rappeler que l’auditorium du centre ville avait abrité un 24 novembre 2008 un colloque international sur Cheïkh Sanouci, initié par le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs (c’est à cette occasion que Abdellah Ghoulam Allah, alors ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, confondit, dans son intervention, Cheïkh Mohammed Benyoucef Senouci (15e siècle) avec son « homonyme » Cheïkh Mohammed Ben Ali Senouci (19e siècle). Le 8 mai 2010 une rencontre spirituelle et sociale dédiée à la vie de Cheïkh Sanouci s’était déroulée au niveau de la localité de Beni Snous (Tlemcen) dans le cadre de la commémoration du 520e anniversaire de la mort du Cheïkh, à l’initiative de la direction de la Culture alors que du 19 au 21 janvier 2018, un colloque international sous le thème « Le mouvement réformiste islamique en Algérie : Les deux Senouci, Benyoucef et Ben Ali, comme modèles » avait été organisé par l’Association des Ulémas musulmans algériens au niveau du palais de la culture Abdelkrim Dali d’Imama (Mansourah). A noter que la première journée d’étude consacrée à cet illustre érudit avait été initiée en 1983 par la société civile sous la houlette de Mohammed Baghli, à la maison de la culture Abdelkader Alloula. Lors du Prix international algérien du Saint Coran, qui s’était déroulé en septembre 2008 à Dar El-imam, Mohammadia (Alger), un grand prix du patrimoine culturel et religieux, doté d’un montant d’un million de dinars fut décerné à trois chercheurs universitaires, lauréats de la compétition portant sur le savant tlemcénien du 9e siècle de l’hégire, Cheïkh Mohamed Benyoucef Essenouci. Dans le cadre de la manifestation de 2011 « Tlemcen, capitale de la culture islamique », un film sur l’imam Benyoucef Essanouci Tilimçani Al-achaâri, avait été projeté en avant-première en décembre 2012 à la maison de la culture Abdelkader Alloula ; réalisé et produit par Lamine Merbah, le documentaire est basée notamment sur des études de trois chercheurs, en l’occurrence Djamel Boukli Hacène, professeur de philosophie (Tlemcen) également co-scénariste, Souheïl Dib, écrivain (Tlemcen) et M. Mohamed El Amine Belghit, professeur de civilisation islamique (Alger). A noter que « Cheikh Mohamed Youcef Senouci Eltlemcani » (ANEP) était présent lors du 21e SILA (2016). Côté recherche académique et intérêt porté à cet illustre savant au niveau de la cité des Zianides, citons, outre Abdel-Ilah Guellil, Djamel Boukli Hacène, Ahmed Bendimered et Mostefa Ghomari ainsi que Abderrahim Baba Ahmed, Abdelmadjid Meziane, Mohammed Baghli, Mohammed Negadi…Il faut souligner que Djamel Boukli Hacène, ancien professeur de philosophie est l’auteur de trois ouvrages : « El Imam Benyoucef Senouci wa ilm tawhid », « Benyoucef Senouci fi dhakira chaâbia wa el waqa » et « Athar el fikr el falsafi fi madhab Benyoucef Senouci Ettilimçani ». Quant à Ahmed Bendimered, ancien professeur de philosphie et Mostefa Ghomari, universitaire, ils ont signé respectivement « El Aquida Soghra wa charhi’ ha » et « Charh Oum Barahine fiilm el kalam ». D’autre part, en novembre 1953, le roi Idriss de Lybie s’était rendu à Tlemcen où il fut accueilli par les Lachachi (les Hadj Mohammed) ainsi que Sidi Ali Ben Ammar de la zouiya de Nedroma ; un grand festin fut donné en l’honneur de l’illustre hôte, suivi d’une soirée musicale andalouse animée par Cheïkh Larbi Bensari dans un cadre bucolique au lieudit Benglass, sur la route d’El Ourit… Auparavant, le monarque avait visité Hillil au douar Torch (Mostaganem), où naquit le fondateur de l’ordre religieux de la Senoussia,Mohamed Bar Ali Bar Senouci…Quant au prince libyen Hassan Assanouci (neveu du roi Idriss 1er destitué en 1969 par Maâmar El Gueddafi), il venait se recueillir sur la tombe de Cheïkh Senouci au cimetière éponyme, selon Boubeker, ancien gérant de l’office du tourisme de Tlemcen…