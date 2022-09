Les éléments de la sûreté de daïra de Maghnia (wilaya de Tlemcen) ont saisi une quantité de 8 grammes de cocaïne et arrêté une personne, rapporte lundi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’opération a eu lieu suite à l’exploitation d’informations parvenues à la police judiciaire de la sûreté de daïra de Maghnia selon lesquelles un citoyen a été victime de vol par un individu recherché par la justice et faisant l’objet de cinq mandats d’arrêt pour coups et blessures volontaires et vol, selon le document. La surveillance du suspect a permis aux policiers de procéder à son arrestation et ont découvert en sa possession la quantité de cocaïne en question, ainsi que neuf comprimés de psychotropes et une arme blanche, ajoute la même source. Une procédure judiciaire a été engagée contre le suspect, qui a été présenté devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on indiqué.

