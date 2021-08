Le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen a saisi durant les sept premiers mois de l’année en cours près de 637 kg de kif traité, a-t-on appris, lundi, auprès de la cellule de communication relevant de ce corps constitué. La même source a indiqué, dans un bilan transmis à la presse, que les éléments de la PJ ont également saisi 11.503 comprimés de psychotropes outre 14,65 grammes de cocaïne et 10 canettes de liquide de psychotrope. Dans ces affaires de consommation et de commercialisation du kif et des psychotropes au nombre de 382, quelque 602 personnes impliquées dans ce trafic ont été arrêtées, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, le même service a enregistré, durant les sept premiers mois de cette année, plus de 2.100 affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes et les biens, impliquant 2.642 individus présentés devant la justice, a-t-on précisé . Autres affaires enregistrées durant la période précitée figurent 17 cas relatifs aux crimes électroniques ayant permis l’arrestation de 23 individus. Quelque 18.871 unités de boissons alcoolisées ont été aussi saisies, a-t-on conclu.

