Une tentative de ralliement aux groupes terroristes a été mise en échec vendredi à Tlemcen par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a arrêté trois individus grâce à l’exploitation de renseignements, a indiqué hier samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a mis en échec, le 14 février 2020, une tentative de ralliement aux groupes terroristes, où il a été procédé à l’arrestation de trois (03) individus à Tlemcen /2eRM », souligne le MDN. A Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5eRM), des tentatives de contrebande d’une grande quantité de carburants s’élevant à (12 903) litres ont été mises en échec par des Garde-frontières, ajoute la même source. En outre, (71) individus ont été arrêtés lors d’opérations distinctes, à Djanet/4eRM, Tamanrasset et In-Guezzam/6eRM par d’autres détachements de l’ANP qui ont saisi également (06) véhicules, (41) groupes électrogènes, (26) marteaux piqueurs et (05) détecteurs de métaux. A Tamanrasset (6eRM), Tiaret (2eRM) et Batna (5eRM), les personnels d’un détachement de l’ANP et de la Gendarmerie nationale ont saisi trois (03) fusils de chasse, un (01) téléphone satellitaire, deux (02) paires de jumelles et une quantité de munitions, tandis qu’un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté sept (07) individus et saisi (558) comprimés psychotropes, (552) unités de différentes boissons, à In-Amenas, Biskra et Ouargla (4eRM). Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des éléments des garde-côtes et de la Gendarmerie nationale ont mis en échec, à Mostaganem et Aïn Témouchent (2e RM), des tentatives d’émigration clandestine de (16) personnes, alors que (27) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ouargla, El-Oued, Tlemcen et Béchar.

