Fierté de la région, il y a quelques années, l’hôpital de Sebdou réussit à surmonter « ses maux « pour redevenir une véritable structure de santé au service de toute une population du sud de Tlemcen et des wilayas de Naama et Sidi Bel-Abbès.

Grâce à un investissement de 57 milliards de centimes qui lui a été accordé pour l’assainissement, le chauffage, les équipements… l’hôpital se dote d’une meilleure performance dans la poursuite de sa mission, visant à contribuer de façon significative à la prise en charge des malades de la région qui compte plus de 200 000 âmes. Cet hôpital, qui sera également renforcé par un Samu (Service d’aide médicale urgente), a aussi bénéficié de nouvelles UMC (Urgences médico-chirurgicales), certainement l’élément le plus emblématique. Ces UMC s’efforcent d’apporter en permanence, à des demandes respectant sa vocation première, des soins aux populations qui l’entourent. Selon son directeur, Benhiba Mohammed, l’hôpital bénéficie annuellement d’un budget de fonctionnement estimé à 75 milliards de centimes. Plusieurs services ont été aménagés, comme la maternité, le service d’hémodialyse…, en plus des équipements pour éviter tout transfert vers le CHU de Tlemcen. Notre interlocuteur, qui a évoqué les bilans d’activités durant cette année et les différentes conventions signées avec d’autres secteurs, pour améliorer la formation des paramédicaux, a rappelé que les investissements dont a bénéficié cet hôpital ont un rôle important dans la prise en charge des patients et la contribution à l’amélioration de leur état de santé, et de répondre ainsi aux défis de notre temps. Il est important de rappeler que, quotidiennement, cet établissement public de santé (EPH) est pris d’assaut. Les statistiques montrent à quel point il est sollicité. D’ailleurs, ces derniers temps, les observateurs affirment que l’hôpital de Sebdou ne cesse d’améliorer le niveau des soins, d’une part, et de renforcer les capacités du personnel, d’autre part. Néanmoins et malgré un vaste panel de consultations spécialisées, accessibles aux patients en externe, l’hôpital a besoin d’encore plus de rigueur pour offrir une santé pour tous. L’hôpital de Sebdou, au service d’une importante population issue d’une dizaine de communes, nécessite aussi d’autres équipements, à l’instar d’un incinérateur, et des ambulances médicalisées, etc.

M. M.