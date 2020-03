Une centaine de souscripteurs AADL2 ont observé, samedi, un sit-in devant le siège

de la wilaya pour protester contre le grand retard accusé dans la réalisation du programme AADL2, en l’occurrence à Boudjmil (Mansourah), Oudjlida (Tlemcen), Chetouane, Remchi, Ghazaouet…

Dans ce sillage, les protestataires réclamaient l’ouverture du portail électronique (AADL), le feu vert pour le paiement de la deuxième tranche et l’attribution des décisions de pré-affectation au niveau des 8 sites dont le taux d’avancement des travaux est estimé à 80%, à l’instar de Mansourah, Remchi, Ghazaouet, Maghnia, pour les souscripteurs au nombre de 3 000. Ont également pris part à ce rassemblement des habitants de la nouvelle cité AADL située à Oudjlida (haï Yaghmoracen Benziane), affiliés à l’association Nass el Khir, qui ont exprimé plusieurs griefs à cette occasion dont l’absence de transport et d’enlèvement des ordures, entre autres. Par rapport aux charges, ces derniers ont mis à l’index l’entreprise TUP Humo qui leur soutire une « taxe » indue de 2 500 DA par mois sans contrepartie, autrement dit pour un service fictif, selon Sofiane Kazi Tani, un membre de ladite association. A ce propos, cette affaire de mauvaise gestion est entre les mains de la justice, en l’occurrence le tribunal administratif de Tlemcen, qui n’a pas encore tranché ce litige. A noter qu’une délégation « mixte » représentant les souscripteurs et les habitants concernés a été reçue en audience par le chef de Cabinet qui a promis à ses interlocuteurs qu’une séance de travail sera tenue à ce sujet par le nouveau wali Amoumène Mermouri avec les différentes parties, notamment les entreprises turques, la DLEP, l’AADL, impliquées dans ce programme d’habitat fort de 9 200 logements répartis sur 8 sites au titre du quota attribué à la wilaya de Tlemcen. n