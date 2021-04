Les autorités de la wilaya de Tlemcen ont engagé de nombreuses opérations en faveur des zones d’ombre avec le raccordement en urgence aux réseaux du gaz et de l’électricité.

Le Directeur de l’énergie de la wilaya de Tlemcen, Seghiri Boumediène, a rappelé que le reste du programme au profit de ces localités tire à sa fin. Selon la même source, toutes les localités seront raccordées à cette énergie au courant de l’année en cours.

En effet, d’autres projets dans ce cadre sont en cours pour réduire de flagrants déséquilibres et instaurer une justice sociale à travers la wilaya de Tlemcen. Le but est de promouvoir l’activité économique dans ces régions, notamment celles localisées sur le tracé frontalier. Selon la wilaya, 14 opérations liées au gaz et à l’électrification ont été réalisées à travers 24 zones d’ombre. Il faut rappeler que Tlemcen a recensé 125 zones d’ombre localisées au niveau de 41 communes, 227 projets dotés d’une autorisation de programme de 1,64 milliard dinar ont été inscrits dont 203 achevés au courant de l’an 2020 et 24 en cours de réalisation.

Articles similaires