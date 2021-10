Les éléments de la brigade régionale d’investigation et de lutte contre l’émigration clandestine de Maghnia relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen a mis en échec une tentative d’émigration clandestine par mer à partir de la plage de Mâarouf (daïra de Bab El Assa), a-t-on appris mardi de ce corps sécuritaire. L’opération a permis l’arrestation de quatre personnes âgées entre 23 et 29 ans et la saisie d’une embarcation équipée d’un moteur d’une puissance de 120 chevaux, dix bidons d’essence d’une capacité de 20 litres chacun ainsi que sept gilets de sauvetage et des produits alimentaires, a-t-on indiqué. Après l’achèvement des procédures d’enquête, un dossier judiciaire a été élaboré et les mis en cause ont été présentés devant la justice, a précisé la même source.

