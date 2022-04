Les éléments de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont libéré, dernièrement, deux filles enlevées par un groupe de malfaiteurs, rapporte lundi un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps constitué.

L’opération a été menée par la brigade de la Gendarmerie nationale de la commune de Zenata, suite à un appel téléphonique au numéro vert 1055, signalant que deux filles ont été enlevées par des inconnus.

L’enquête lancée immédiatement et la mise en œuvre d’un plan visant à bloquer toutes les voies par lesquelles les ravisseurs pourraient prendre la fuite ont permis de localiser le lieu où les deux victimes étaient retenues. Il s’agit d’une ferme abandonnée, située à environ 5 km de la commune d’Ouled Riyah.

Les gendarmes ont investi les lieux et libéré les deux victimes. Lors de cette opération, trois individus ont été arrêtés et le véhicule utilisé pour commettre ce forfait a été saisi, précisé le communiqué.

Les mis en cause seront déférés devant les autorités judiciaires compétentes à l’issue des procédures d’enquête, a-t-on ajouté de même source.

