Selon la directrice de la Maison de l’environnement de la ville de Tlemcen, l’établissement projette de créer des «clubs verts» pour renforcer, cette année, l’éducation environnementale chez les jeunes. Pour Fatima-Zohra Dib, ces «clubs verts» accueilleront aussi bien des étudiants, des élèves que toutes les personnes activant dans la promotion et la protection de l’environnement. Ils seront installés «incessamment» pour développer «l’éducation environnementale», a expliqué à l’APS cette responsable. Diverses activités de sensibilisation sont ainsi programmées au siège de l’établissement, implanté au plateau de Lalla Setti. Il dispose à cet effet de plusieurs espaces de formation, d’exposition et d’organisation d’activités comme le théâtre vert, le dessin, les conférences et forums. La Maison de l’environnement contribue régulièrement à la célébration des diverses journées internationales et nationales relevant du secteur de l’environnement à l’instar de la Journée nationale de l’arbre, la Journée internationale de la biodiversité, de la forêt, des zones humides et autres. «Ces commémorations sont organisées en collaboration avec la Conservation des forêts et le Parc national de Tlemcen», a rappelé Mme Dib. La «Maison», récemment créée, a déjà organisé des sessions de formation destinées aux chasseurs, a fait savoir la responsable et sa directrice compte programmer pour ce début d’année une seconde session de formation relative au tourisme commercial destinée à tous les professionnels du secteur. D’autres formations relatives à l’apiculture, à l’extraction des huiles essentielles et au développement durable sont également prévues au programme de cet établissement.

