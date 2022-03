La direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tlemcen a classé 56 sites touristiques dans 6 circuits thématiques, a-t-on appris samedi auprès de la direction du secteur. La feuille de route de la direction du tourisme pour l’horizon 2024, visant la numérisation du secteur, a été réactivée pour créer une dynamique économique à travers la promotion de différents sites touristiques, a fait savoir le directeur du secteur par intérim, Hadj Mimoun. Il s’agit du circuit spécial pour la culture dit «route des civilisations», qui comprend 12 sites touristiques archéologiques dans les communes de Tlemcen, Honaïne, Nedroma et le circuit touristique thématique historique dit «route de la mémoire» qui concerne 6 sites, à savoir le musée du Moudjahid de Tlemcen, «Le Moulin de l’Emir Abdelkader», les sites de la bataille de «Fellaoucène» durant la glorieuse guerre de libération nationale et la bataille de «Sidi Brahim», commune qui avait accueilli l’Emir Abdelkader, ainsi que «le centre de tortures» de l’administration coloniale française. Le circuit dédié au tourisme thermal des mets et des plats traditionnels, appelé «route de la détente et de la dégustation», englobe la station thermale et le marché des épices et restaurants de plats populaires de la ville de Maghnia, alors que le circuit touristique rural, appelé «route de l’olive» comprend les vergers, les fermes et les huileries d’olives traditionnelles et les villages, à savoir «Beni Achir», «El Khemis», «Ouled Belahcen», «El Kef», pour faire connaitre aux touristes l’héritage culturel et urbanistique de ces villages et leur histoire. La même source a indiqué que le recensement des sites touristiques concerne le classement de certains en parcours pédagogiques dit «route du littoral» et qui comporte 12 plages tandis que le parcours de «route de la découverte de la nature de Tlemcen», comporte plusieurs sites naturels tels que la forêt «Lalla Setti», «barrage el Mefrouch», «Ghar Boumaaza», «Grottes de Beni Add», «Cascades d’El Ourit» et la réserve de chasse «Moutas». Hadj Mimoun a fait savoir que le recensement et de classement de ces sites a été effectué en collaboration avec la direction de la culture et des arts, des moudjahidine et ayants droit, des affaires religieuses et wakfs, de la jeunesse et des sports, de la conservation des forêts, des associations locales et des agences de voyages et des hôtels. Les parcours recensés seront intégrés dans une plateforme numérique placée sous la tutelle du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, qui sera ouverte aux touristes et les opérateurs du secteur dans une première phase, en attendant d’être imprimée prochainement en format papier, a-t-on précisé.

