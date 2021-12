Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à l’arrestation d’un individu pour usurpation de l’identité de Procureur de la République à Tlemcen, a indiqué mardi un communiqué de ce corps de sécurité. Le mis en cause «faisait croire à ses victimes qu’il occupait la fonction de Procureur de la République et qu’il avait des relations au niveau des différents tribunaux de la wilaya de Tlemcen», selon la même source. Ces services ont procédé à la perquisition du domicile du mis en cause, ce qui a permis «la saisie de demandes manuscrites de ses victimes, adressées au Procureur de la République près le tribunal de Remchi», indique le communiqué. Le mis en cause, qui a été présenté devant les instances judiciaires compétentes, a été condamné à une peine de 18 mois de prison ferme, assortie d’une amende, conclut la même source.

