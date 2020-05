Une tentative de braquage à main armée d’un bureau de poste a été déjouée dimanche matin au chef lieu de la commune de Boudjima, au Nord de Tizi-Ouzou, grâce à l’intervention de citoyens, a-t-on appris de sources locales. Les deux assaillants, munis d’armes à feu et arrivés sur les lieux à bord d’un véhicule volé à un citoyen un peu plutôt, ont pris en otage la receveuse de la poste à l’ouverture du bureau et se sont emparé d’une somme de près 05 millions de DA», à indiqué à l’APS, Smaïl Boukharoub, premier responsable de la commune. A leur sortie, «ils ont été poursuivis par les citoyens présents sur les lieux qui ont caillassé leur véhicule, et malgré deux coups de feu en l’air tirés par l’un des assaillants pour les dissuader, ils ont continué à les poursuivre et réussi à arrêter l’un d’eux en possession du butin subtilisé et de son arme, qui a été remis à la Gendarmerie nationale» a-t-il ajouté. Le deuxième assaillant, qui a pris la fuite, après avoir abandonné le véhicule juste à la périphérie du chef lieu, est toujours recherché par les éléments de la brigade de gendarmerie de Boudjima qui a encerclé les lieux. «Le personnel est secoué par cette attaque mais aucun dégât, matériel ou humain, n’a été enregistré» a indiqué, pour sa part, à l’APS, Noureddine Oukaci, directeur local de l’unité postale au niveau de la wilaya. Le secteur de la poste au niveau de la wilaya a été, pour rappel, victime de pas moins de 13 attaques à main armée ayant causé un préjudice de total de 53 millions de DA subtilisés durant les 05 dernières années. Une situation qui a incité la direction générale d’Algérie poste à consacrer une cagnotte de 50 millions de DA pour l’acquisition de matériel de surveillance qui sera installé au niveau de 92 bureaux de postes à travers la wilaya à l’effet de les sécuriser.

