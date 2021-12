Une quinzaine de représentations théâtrales, pour adultes et enfants, sont programmées au courant du mois de décembre au Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO), a annoncé mardi le Théâtre dans un communiqué. Sur ce nombre global de représentations, trois (03) sont prévues dans le cadre de la commémoration de la disparition de deux personnalités culturelles en l’occurrence le dramaturge Mohya et le poète Si Mohand Oumhand, ainsi que la célébration du 61ème anniversaire des évènements sanglants du 11 décembre 1960. Il s’agit ainsi de la pièce «Sin enni» (Les deux) du dramaturge disparu produite par la Coopérative Machahu d’Iferhounene, de la comédie musicale «Si Moh Oumhand» produite par le TRTO et de la pièce «Thighri n wakal» (L’appel de la terre» de l’association culturelle Tusna. Du 18 au 30 décembre courant, le Théâtre de Tizi- Ouzou donnera rendez-vous aux enfants dans le cadre des journées nationales du théâtre pour enfants, coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver, en présentant ainsi 11 pièces théâtrales et un spectacle de magie. Le TRTO a également annoncé, le lancement de la 3ème édition du concours de la meilleure pièce théâtrale en tamazight pour l’année en cours. Le concours sera ouvert à l’ensemble des associations culturelles et coopératives théâtrales.

