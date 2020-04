Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la propagation du Covid-19, la Direction de la santé et de la population (DSP) a lancé une opération de dépistage à domicile. Les sujets contact (ceux ayant été en contact avec des personnes contaminées, ndlr) confinés à domicile constituent le coeur de la cible de cette action, pilotée par le comité opérationnel mis en place par l’autorité sanitaire de la wilaya et qui dispose de démembrements à travers les établissements hospitaliers de proximité. L’objectif de ces tests est d’identifier les sujets soupçonnés d’être contaminés afin de les isoler dans le cas où les soupçons de contamination sont prouvés, pour les empêcher d’être des vecteurs de propagation du virus. L’opération, qui devait débuter hier, mercredi, concerne toutes les personnes répertoriées sur l’ensemble du territoire de la wilaya soupçonnées de contamination au virus Covid-19, confinées à domicile et dont les prélèvements seront soumis à des tests rapides, selon les déclarations faites à la presse par le Pr A. Ziri, directeur local de la santé. Dans le communiqué rendu public, avant-hier, mardi, par ladite direction, il est indiqué que la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié d’un nombre important de kits de dépistage fournis par l’Institut Pasteur d’Alger. Et d’indiquer que «les EPSP ont été dotés de suffisamment de moyens de dépistage pour leur permettre de conduire cette opération dans un temps relativement court».

Jusqu’à avant-hier, mardi, le bilan fourni par le ministère de la Santé fait état de 107 cas de contamination au Covid-19, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou qui a enregistré 19 décès et le même nombre de guérison. Par ailleurs, les opérations de solidarité initiées par la wilaya, pour doter les familles nécessiteuses en produits alimentaires se poursuivent toujours. Les caravanes de solidarité sillonneront les 67 communes de la wilaya. 3 000 kits alimentaires ont été distribués aux familles démunies d’une trentaine de communes. De son côté, l’APW a dégagé une cagnotte pour le financement de 20 000 colis alimentaires au profit des familles identifiées comme étant démunies et qui sont dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins en cette période de crise sanitaire. En outre, une action d’aide de solidarité à été initiée par l’APC de Tizi Ouzou qui a dégagé la somme de 2,8 milliards de centimes sur le budget communal, au profit des familles nécessiteuses de la commune.<

