Un mémorial au nom de l’ensemble du personnel de la santé victimes de la pandémie de la Covid-19 sera érigé au niveau du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, a annoncé mercredi le wali, Mahmoud Djamaa, lors d’un hommage à l’occasion de la Journée mondiale de la santé. Il sera, également, procédé, a-t-il indiqué, «à la baptisation en leur nom de structures de santé au niveau de la wilaya». «C’est la moindre reconnaissance», dira-t-il, sans oublier de saluer «les efforts de ceux qui continuent à être présents sur le front de la lutte contre cette pandémie au quotidien». Ils sont 14 soignants, entre médecins, infirmiers et personnel de service à avoir succombé à cette pandémie et 900 à avoir été contaminés et subi les affres de cette maladie au niveau de la wilaya, depuis son avènement. La cérémonie abritée par l’Institut national des techniques hôtelières et de tourisme (INTHT), Aboubaker Belkaid, s’est déroulée en présence des familles des 14 victimes auxquelles des médailles de mérite ont été décernées.

