Un enfant autiste, originaire du village Ighil Mouhou dans la commune d’Ait Yahia Moussa à 25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, est porté disparu depuis mardi soir, a-t-on appris mercredi du groupement territorial de la Gendarmerie nationale. La famille de l’enfant s’est rapprochée de services compétents pour signaler la disparition de leur fils Y. H. âgé de quatre ans, autiste, qui s’était rendu dans l’oliveraie familiale située non loin de son domicile. Il n’a plus donné signe de vie, a-t-on indiqué de même source. Une opération de recherche a été aussitôt lancée (vers 19H) par la Gendarmerie nationale et la protection civile qui ont mobilisé les moyens nécessaires à cet effet. De nombreux habitants se sont joints aux recherches dans l’espoir de retrouver rapidement l’enfant, sain et sauf, a-t-on ajouté. Ce mercredi, les recherches se poursuivent toujours, sous une pluie qui a commencé à arroser la région en fin de matinée, a-t-on souligné.

