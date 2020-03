Le CHU Mohamed Nedir de Tizi Ouzou a enregistré, hier, un nouveau cas de contamination confirmée positif au covid-19. Il vient s’ajouter au 4e cas enregistré, avant hier, lundi, portant à 5 le nombre de sujet infectés. Au sujet du patient hospitalisé, il s’agit d’un homme âgé de 35 ans, rentré de France ces derniers jours, affirme un communiqué de cet établissement hospitalier qui précise qu’ «Il a été prélevé avant-hier avant de se mettre, selon son épouse, en isolement dans son domicile secondaire à Chéraga, à l’écart de sa petite famille résidente à Tizi Ouzou. Il a été rappelé d’urgence après confirmation de sa contamination au covid-19. Il s’est présenté de suite au service infectieux du CHU Nedir Mohamed où il est admis pour prise en charge.» De son côté, la DSP, qui confirme ce décompte, parle de 12 cas suspectés de contamination au covid-19 et qui sont mis en isolement hospitalier. «Une cellule de lutte et d’intervention intersectorielle a été mise en place. Des moyens en terme d’accueil, d’isolement et d’hospitalisation sont mobilisés», rassure la DSP de Tizi Ouzou.

Articles similaires