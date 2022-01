Un appel à la vaccination contre la Covid-19 a été lancé dimanche à l’adresse du personnel de l’éducation nationale à Tizi-Ouzou, à l’occasion du lancement de la 4e campagne de vaccination contre ce virus qui s’étale jusqu’au 27 de ce mois de janvier. Ahmed Lalaoui et Mohamed Mokhtari, respectivement directeur de l’éducation et de la santé, qui ont animé une conférence de presse conjointe, ont exhorté le personnel non vacciné à se rapprocher des points réservés à cet effet. Pour l’heure, a fait savoir M. Lalaoui, seuls 4 731, soit 20,57% dont 14,17% enseignants, du personnel de l’éducation nationale au niveau de la wilaya se sont fait vacciner. Le responsable local a appelé le personnel de son secteur à se faire vacciner pour «la sécurité de tous, la leur et celles des élèves qui reprendront le chemin de l’école dès dimanche prochain. Il a, également, appelé les responsables des communes dont dépend la gestion des écoles primaires, au nombre de 664 au niveau de la wilaya, a procéder aux opérations de désinfection et à leur dotation en produits d’hygiène. M. Lalaoui a rappelé, à l’occasion, que pas moins de 334 cas positifs ont été enregistrés à travers 120 établissements au niveau de la wilaya, dont 3 d’entre eux, 2 lycées et une école privée, ont même été fermés. M. Mokhtari qui a souligné, pour sa part, que ce nouveau variant se caractérise par sa rapidité de contagion, ajoutant que «seule la vaccination peut constituer un rempart contre sa propagation». Pour sa part, M. Mokhtari, dira, à ce propos, qu’une quarantaine (40) d’équipes médicales, qui s’ajoutent aux points de vaccination aux niveaux des structures de santé, sont mobilisées pour cette opération au niveau des unités de dépistage et de suivi (UDS) situées dans les établissements scolaires. Il a indiqué, dans ce sillage, que depuis le début de l’opération de vaccination contre la Covid, un total de 493 007 doses de vaccins ont été injectées au niveau de la wilaya dont 266 567 pour la 1re dose, 166 496 pour la 2e et 5 944 pour la 3e.

Articles similaires