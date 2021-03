Sept personnes ont été blessées, dont quatre enfants grièvement brulés, dans un feu de véhicule survenu, hier samedi, dans la commune de Ouaguenoune au nord de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche un communiqué de la direction de wilaya de la Protection civile. Selon le même document, les éléments de la Protection civile de l’unité principale de Tizi-Ouzou sont intervenus samedi à 18h35 pour l’extinction d’un feu qui s’est déclaré dans un véhicule léger à hauteur de Tikoubaïne dans la commune de Ouaguenoune, brûlant sept personnes. Parmi les blessés, quatre enfants âgés de 2 à 4 ans et demi ont été grièvement brûlés et ont été transférés vers la clinique des grands brûlés d’Alger par les moyens de la Protection civile et du CHU de Tizi-Ouzou, a-t-on précisé. Les trois autres victimes de l’incendie du véhicule sont deux hommes âgés respectivement de 73 et 38 ans et une femme âgée de 43 ans. Ils ont été légèrement atteints par le feu et ont été pris en charge au niveau du CHU Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté de même source.

