Une quantité de 85.168 litres d’huile de table destinée à la spéculation illégale, a été saisie dans deux localités de Tizi-Ouzou par les services de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris mercredi, du Groupement territorial de corps de sécurité. Sur la quantité d’huile saisie lors d’une opération de contrôle effectuée par les éléments de la Gendarmerie conjointement avec les services de la direction du Commerce et de la promotion des exportations, 83.570 litres ont été découverts stockés dans un local à Draa El Mizan (sud-ouest de la wilaya) appartenant à un individu âgé de 36 ans, a-t-on indiqué.

Le reste, soit 1.598 litres, a été caché dans un local à Ouadhias (au sud de Tizi-Ouzou) appartenant à une personne âgée de 48 ans, selon la même source. Les deux mis en cause dans cette affaire ont été interpellés par la Gendarmerie dont les services ont élaboré un dossier pour «spéculation illégale sur un produit de large consommation subventionné par l’Etat», «pratique d’une activité commerciale sans registre de commerce» et «défaut de facturation», à leur encontre en vu de leur présentation devant les instances judiciaires compétentes.

Un appel est lancé aux citoyens, par la Gendarmerie nationale, pour dénoncer ce genre de comportement, visant à créer la pénurie et le monopole sur des produits de large consommation.

Articles similaires