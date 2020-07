La remobilisation des comités de villages «Tajmaat» à travers la wilaya de Tizi-Ouzou est un «élément important» face à la recrudescence de la propagation de la pandémie de coronavirus, a considéré dimanche le Docteur Bacha Hacène. S’exprimant lors de la journée de sensibilisation organisée sur les ondes de la radio locale avec des intervenants de différents secteurs, le Dr Bacha, a considéré que «la remobilisation des villages est un élément important pour faire face à cette pandémie». Rappelant la dynamique d’organisation observée à travers les villages de la wilaya à l’apparition de la pandémie en mars dernier, le Dr Bacha a considéré qu’«il faut adapter les moyens de prévention aux spécificités locales et mettre à profit cette organisation sociale pour aider à lutter contre la propagation de cette pandémie». «L’aspect socio-culturel de la région permet à tajmaat de jouer un rôle important dans l’organisation de la vie du village et elle doit jouer ce rôle pour contribuer à diminuer la propagation de cette pandémie», a soutenu le Dr Bacha, premier soignant atteint par ce virus au niveau de la wialya. La semaine passée, le wali Mahmoud Djamma qui donnait, en compagnie du corps médical, le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation placée sous le signe «aidez-nous à vous aider» avait appelé la population à faire preuve «d’un comportement responsable et conscient pour venir à bout de cette pandémie». Soutenant l’effort du personnel soignant, il avait souligné que «chacun est responsable devant face à cette pandémie». Dans ce sillage, le comité du village Taza, dans la commune d’Iboudrarène, au Sud de Tizi-Ouzou, a informé dimanche ses habitants, dans un communiqué, de l’interdiction de tout rassemblement ou manifestation, les appelant à éviter les déplacements inutiles dans d’autres agglomérations et de veiller au respect des précautions d’usage édictées par les spécialistes de la santé. n

