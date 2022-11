Des ossements de 75 chahids ont été réinhumés mardi au village Thimaghras, dans la commune d’Ait Boumahdi au Sud de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la célébration du 68éme anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954.

Les ossements, auparavant enterrés au sous-sol d’une maison servant de musée du village, ont été chargés par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), qui les ont enterrés dans un carré qui leur est dédié au niveau de la stèle érigée, à l’occasion, au nom des 147 chahids de ce village.

Le wali Djilali Doumi, accompagné des autorités locales, civiles et militaires, des membres de la famille révolutionnaire ainsi que des élus locaux, a salué «le courage et l’engagement» du village qui, à l’instar de chaque coin de ce pays, a payé un lourd tribut pour l’indépendance.

M. Doumi qui a effectué une visite au village Ighil Imoula où a été tirée la déclaration du 1 novembre, a, par ailleurs, procédé, à l’occasion de cette journée, à l’inauguration de plusieurs infrastructures à travers différentes communes de la wilaya.

C’est le cas dans la commune de Tizi-Ouzou où 2 nouvelles antennes administratives ont été inaugurées aux villages Ihesnawen et Rehahlia, portant ainsi le nombre d’antennes à 10, avec l’objectif de rapprocher d’avantage l’administration du citoyen.

A Ait Toudert, dans la daïra de Ouacifs au Sud de la wilaya, il a procédé à la pose de la 1 ère pierre d’un projet de 130 logements publics locatifs ainsi qu’à la dénomination du lycée de la localité au nom du chahid Salem Hachid, ainsi qu’un stade de proximité au chef lieu de la daïra.

A Ait Aissa Mimoune, dans la daïra de Ouaguenoune à l’Est de la wilaya, et dernier point de cette célébration, une bibliothèque communale dénommée au nom de la chahida Oudiai Fatima, a été inaugurée.(APS)

