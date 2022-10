La corporation de la presse et les autorités locales de Tizi-Ouzou se sont recueillis samedi à la mémoire du journaliste assassiné par des terroristes, Smail Yefsah, à l’occasion de la journée nationale de la presse. Après un dépôt de gerbe de fleurs et un recueillement au niveau de la placette de la liberté de la presse, au chef lieu de wilaya, la délégation s’est rendue au cimetière de Thala Amara, village natal du journaliste assassiné, dans la commune de Tizi Rached, au Sud-est de Tizi-Ouzou, où repose Smail Yefsah. Rachid Hamoutene, doyen de la presse locale, a rappelé le contexte de l’assassinat du journaliste. Une période «difficile à oublier pour ceux qui l’avaient vécue», a-t-il dit. «Smail Yefsah, assassiné à la fleur de l’âge, avait des idées et était une graine d’espoir pour le pays et sa jeunesse», a-t-il soutenu, appelant les jeunes à «toujours se rappeler de son combat, lui et tous ceux qui ont été assassinés pour que l’Algérie demeure». Il était, a-t-il ajouté, «de ceux qui ont été tués sans avoir droit à un procès. Il a été tué parce qu’il symbolisait l’espoir et la compétence à un moment où le pays était en proie à une déferlante de l’obscurantisme». De son côté, le secrétaire général de la wilaya, Miloud Fellahi, a rendu hommage au journaliste et à l’ensemble des victimes de la tragédie nationale, qui avaient sacrifié leur vie pour le pays. Journaliste à la Télévision nationale, Smail Yefsah a été assassiné, à 31 ans, devant son domicile à Bab Ezzouar (Alger), par un groupe terroriste le 18 octobre 1993. Une stèle commémorative a été érigée sur le lieu du drame en octobre 2017. A noter qu’à l’occasion de la journée nationale de la presse, une rue au chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou a été baptisée du nom de cette journée.

