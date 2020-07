L’auteur présumé d’un homicide volontaire et ses trois complices ont été arrêtés par les éléments de la sûreté urbaine de Tadmait, à l’Ouest de Tizi-Ouzou, a rapporté dimanche un communiqué de la sûreté de wilaya. L’enquête diligentée sous la direction du parquet de Tizi-Ouzou suite à la mort suspecte, le 05 du mois de juillet en cours, d’un mineur, signalée par les services de la clinique de la localité, a abouti à l’identification et l’arrestation de l’auteur, A.R, âgé de 28 ans et de ses trois complices, a-t-on précisé. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour homicide volontaire, détournement de mineur de moins de 18 ans, acte contre nature, violences, et incitation de mineur à la débauche, est-il ajouté. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, le présumé auteur principal a été mis en détention préventive, et ses complices ont été placés sous contrôle judiciaire, l’un pour détournement de mineur, et les deux autres pour non-dénonciation de crime, a-t-on précisé de même source. Sur un autre volet, la sûreté de wilaya a indiqué que dans le cadre du suivi de l’application des mesures préventives du Covid-19, quelque 23 personnes et 18 véhicules ont été contrôlés durant la semaine écoulée. Sept procès-verbaux de constat d’infraction à ces mesures et trois procès-verbaux pour infractions routières (défaut de présentation de documents afférents à la circulation), ont été établis. <

