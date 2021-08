Treize localités de la wilaya de Tizi-Ouzou se sont retrouvées privées d’électricité suite à l’endommagement, par les incendies enregistrés depuis lundi, de nombreux ouvrages électriques, a annoncé hier mardi, la cellule de communication de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz. Les localités touchées par les coupures causées par les feux qui ont fait 6 morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels, sont Bouzeguène, Iferhounène, Ain El Hammam, Ouacif, Ath Yenni, Beni Douala, Timizart, Tizi-Ouzou, Larbaa n’Ait Irathen, Mekla, Illoula Oumalou et Iflissen. La direction de distribution a entamé les travaux de réparation dans les régions où ses équipes pouvaient accéder, ce qui a permis de rétablir, hier, l’alimentation en énergie électrique dans les communes de Bouzgeuene, Ain El Hammam, Ifarhounene, une partie de Larbaa n’Ath Irathen, Tizi-Ouzou, Mekla et Iflissen, a-t-on indiqué de même source. Il reste à rétablir l’alimentation en énergie électrique à Ath Yenni, Illoula, Ouacif, l’autre partie de Larbaa n’Ath Irathen, la partie de Béni Douala qui a été touchée et à Zekri, a-t-on ajouté. La cellule de communication de la direction de distribution de Tizi-Ouzou a rassuré que «toutes les équipes des 16 districts gaz et des 9 districts électricité sont mobilisées sur le terrain avec les entreprises sous-traitantes, pour réparer les pannes et remplacer le matériel brûlé».

