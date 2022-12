Une enveloppe financière de 1,180 milliard de DA a été mobilisée par la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou, au titre de l’exercice 2023, afin de renforcer le réseau électrique à travers la wilaya, a indiqué dimanche un communiqué de cette institution relevant de Sonelgaz-distribution. «Dans le cadre de l’amélioration de la qualité et la continuité du service et pour répondre aux attentes de la clientèle, la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou a prévu un plan d’investissement pour l’année 2023 dotée d’une enveloppe financière de 1,180 milliard de dinars, dans le but d’améliorer et de renforcer le réseau électrique de la wilaya», précise le document. De nombreux projets sont prévus par ce plan d’investissement, dont la réalisation de 33 postes de haute et basse tensions, la réalisation de 46 départs de lignes hautes tension, ainsi que l’augmentation de puissance de 33 postes de haute et basse tensions et la réhabilitation de 25 autres postes, a-t-on précisé. Un réseau électrique d’une longueur totale de 145 km sera réalisé au titre de ce plan qui s’inscrit dans le cadre de la «continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique de la wilaya», a souligné le communiqué. La direction de distribution a toutefois déploré les oppositions des riverains qui «entravent la réalisation des programmes d’investissement, conduisant souvent à l’annulation de plusieurs opérations visant à renforcer et à améliorer la qualité et la continuité de service». n

