La distribution d’eau potable pour une trentaine de communes de la wilaya de Tizi-Ouzou alimentées à partir du barrage de Taksebt, sera perturbée à cause d’une forte turbidité des eaux, a indiqué, dimanche, un communiqué de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).

Le même communiqué précisé qu’ «en raison des taux élevés de turbidité, enregistrés au niveau du barrage Taksebt, suites aux dernières intempéries, des perturbations dans les programmes de distribution d’eau sont enregistrés, au niveau de plusieurs quartiers du chef-lieu de la wilaya et de l’ensemble des 30 communes alimentées à partir de cette infrastructure hydraulique».

L’ADE a «rassuré» ses clients que la situation «se normalisera progressivement», sans donner plus de précisions.

