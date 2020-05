Une opération «bavette pour tous» consistant à fournir un masque visière pour chaque personne, sera lancée au début de cette semaine à travers la région de Tigzirt, au Nord de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la prévention de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris vendredi de la cellule locale de solidarité Covid-19. Cette opération d’envergure, entre autres décisions prises lors d’une réunion jeudi du collectif d’associations constituant cette cellule, vise à «accompagner la population locale suite aux nouvelles mesures prises au niveau central» à l’occasion de ce mois de ramadhan, a indiqué à l’APS le docteur Chaba Walid, l’un des responsables de cette cellule. «Nous essayons de nous adapter en permanence et de modeler notre action sur le terrain en fonction de l’évolution de la situation et des décisions prises au niveau centrale, en l’occurrence, celles portant réouverture de certains petits commerces» a-t-il expliqué. Outre cette opération d’envergure qui sera menée en collaboration avec l’ensemble des acteurs et partenaires de ladite cellule, d’’autres actions ayant pour objectif de «redynamiser l’esprit de vigilance» des populations et à les accompagner dans leur vie quotidienne dans ce contexte de pandémie, ont été, également, prises lors de cette réunion. Il s’agit, notamment, énumère le Dr Chaba « de «l’établissement d’un listing de tous les points noirs au niveau des 03 communes de la région (Tigzirt, Mizrana et Iflissen) et de reprendre les campagnes de sensibilisation sur la nécessité de se conformer aux mesures barrières, notamment, la distanciation sociale dans les lieux publics ainsi que les recommandation d’hygiène».

Cette batterie d’actions a été adoptée, a-t-il précisé, «en réponse à l’évolution de la situation sur le terrain au niveau de la région (la plus touchée au niveau de la wilaya, NDLR), marquée ces derniers temps par une certaine accalmie dans la cadence des contaminations afin d’éviter un quelconque relâchement de vigilance». n

