Neuf individus impliqués dans le vol par effraction d’un magasin de téléphones portables aux Ouadhias ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté urbaine de cette ville qui ont entrepris des investigations suite à la plainte déposée par la victime. L’opération de police a permis de récupérer des objets volés, soit 32 téléphones portables, 3 tablettes et 30 montres bracelet, ainsi que des accessoires pour téléphones portables. L’enquête a permis également de confondre

2 d’entre eux dans une autre affaire de vol par effraction qui a ciblé un restaurant au centre-ville des Ouadhias. Agés entre 21 et 34 ans, les mis en cause qui sont originaires de Tizi Ouzou et Boumerdès présentés au parquet de Draâ El-Mizan, le 13.02.2020, pour association de malfaiteurs en vue de la commission

d’un délit de vol qualifié, deux d’entre eux ont été mis en détention préventive, six ont été laissés en liberté provisoire, et le dernier a été placé sous contrôle judiciaire.

