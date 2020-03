Précautions, inquiétudes et résilience. Ce triptyque caractérise l’état d’esprit de la majorité des citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou qui vit au rythme de l’urgence sanitaire imposée par l’épidémie de coronavirus.Face à cette crise qui a fortement impacté la vie quotidienne, les gens régulent et adaptent leurs comportements pour se prémunir contre un mal invisible et sournois.

Passé le flottement du début de la semaine passée, marqué par des gestes d’affolement, la tendance est, présentement, au retour à des comportements dictés plutôt par la raison que l’émotion. L’observance stricte des mesures de prévention est de mise. Villes et villages sont en situation de semi-confinement. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les rues des principales villes de la wilaya désertées ou traversées par de rares passants pressés, affairés et vaquant à leurs occupations. Malgré la persistance de comportements de dilettantisme, de non-respect des mesures barrières pour se prémunir contre tout risque de contamination, la distanciation sociale est une règle que beaucoup se font un point d’honneur d’observer. Dans beaucoup de villages, des brigades de jeunes sont spontanément mobilisées pour des opérations de désinfection pour lutter contre la propagation du coronavirus. Dans les villes et les chefs lieux communaux ce sont des agents communaux qui accomplissent des actions similaires. Devant les guichets des PTT, une organisation stricte a été observée pour empêcher cohues et promiscuité entre les usagers qui font la queue devant les guichets. A Draâ Ben Khedda, des jeunes du comité local du Croissant-Rouge algérien se sont mobilisés pour organiser l’accès des retraités à l’intérieur du bureau de poste, en respectant la distance de circonstance entre chaque personne.

Visiblement, et compte tenu de ces gestes de discipline spontanés, le train de mesures draconiennes que vient de prendre le gouvernement ne sera pas vécu comme une contrainte. Preuve en est l’accueil favorable réservé sur la page Facebook de la radio locale à l’annonce de l’arrêté pris par le wali en application des décisions gouvernementales interdisant la circulation des moyens de transport collectif des personnes publics et privés à partir d’aujourd’hui, dimanche. Au milieu de la semaine dernière, le chef de l’Exécutif de wilaya avait déjà pris un arrêté interdisant l’ouverture des restaurants, bars, cafés, débits de vente de boissons alcoolisées et salles des fêtes. Des mesures contraignantes mais saluées comme étant nécessaires et salutaires. Ceci, d’autant plus que l’épidémie du coronavirus poursuit sa progression avec la survenue, le week-end dernier, du premier décès d’une vieille dame infectée par le Covid-19. Le nombre de victimes contaminées s’élève à sept, celui des sujets suspectés et mis en isolement est de 24.