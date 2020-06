Une opération de remise d’ordres de paiement aux transporteurs impactés par la pandémie du Covid-19 ayant formulé une demande d’indemnisation sera organisée aujourd’hui samedi à Tizi-Ouzou, a-t-on appris du directeur local des transports. Samir Nait Youcef. La Direction des transports de la wilaya a reçu un total de 5 434 demandes d’indemnisation dont une partie, soit 1 945 demandes, a été prise en charge par des virements aux comptes CCP des bénéficiaires, a indiqué à l’APS Samir Nait Youcef. «Le reste des indemnisations sera distribué samedi sous forme d’ordres de paiement», a-t-il expliqué.

Un communiqué de la Direction de wilaya des transports, dont une copie a été remise à l’APS, invite «les opérateurs de transport ayant déposé des formulaires de demande d’indemnisation, à se présenter à la gare multimodale de Bouhinoune à compter de samedi à partir de 09H00 munis d’une pièce d’identité et d’un chèque barré pour la récupération des ordres de payement».

Les ordres de payement ne seront remis qu’aux concernés, a précisé M. Nait Youcef qui a relevé que la gare de Bouhinoune s’apprête à organiser cette opération, car étant spacieuse et offrant des espaces aux concernés pour garer leurs véhicules. Il a rappelé l’obligation du port de bavettes et l’importance de l’observation des mesures barrière contre la propagation du coronavirus.

Samir Nait Youcef a indiqué que sa direction a reçu courant de cette semaine de nouvelles demandes d’indemnisation dont le nombre n’a pas été encore arrêté et qui seront déposées au niveau de la wilaya la semaine prochaine en vue de leur prise en charge. n

