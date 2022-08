L’alimentation en eau potable a été interrompue, mardi, dans la commune de Maatkas et une partie de Tirmitine et Tizi-Ouzou, pour travaux, a indiqué, lundi, dans un communiqué, l’algérienne des eaux (ADE). Selon le même document, l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE a procédé à des travaux de «réparation des fuites sur la conduite principale de refoulement de la station de Tassadort vers Mezdata».

Suite à ces travaux, «des perturbations dans les programmes de distribution d’eau potable, seront enregistrées, dès ce soir (lundi) au niveau des localités alimentées à partir de ce système, à savoir Maatkas, Tirmitine (la partie haute) et les villages Ain Meziab, Kemouda et Betrouna dans la commune de Tizi-ouzou», a-t-on précisé de même source. L’alimentation en eau potable «reprendra progressivement» dès la fin des travaux, a-t-on assuré. n

