Quelque 3.216 têtes de bétail ont été distribuées à des éleveurs qui ont perdu leurs cheptels durant les incendies du mois d’août dernier, à Tizi-Ouzou, selon un bilan provisoire communiqué dimanche à l’APS par la direction locale des services agricoles (DSA). Selon le bilan arrêté à hier, samedi, ce cheptel a profité à un total de 473 éleveurs issus de différentes localités touchées par les incendies dont Larbaa n’Ath Irathen, Aïn El Hammam, Aït Agouacha, Azazga, Bouzeguene, entre autres. Sur le nombre de têtes de bétail distribuées, 2.038 sont des ovins qui ont été remis à 330 bénéficiaires, 289 bovins remis à 124 éleveurs et 89 caprins remis à 19 éleveurs sinistrés, a-t-on précisé de même source, soulignant que l’opération d’indemnisation des éleveurs qui ont perdu leurs cheptels dans les incendies se poursuit toujours. A noter qu’entre le 27 août dernier et le 4 septembre courant la wilaya de Tizi-Ouzou a réceptionné un total de 597 têtes bovines et 3.013 ovins. En outre, un quota de 500 têtes de caprins a été réceptionné vendredi dernier par la wilaya et sa distribution aux concernés a débuté hier samedi, selon la DSA. Au lancement de l’opération d’indemnisation des éleveurs sinistrés, le 2 septembre dernier, le conseiller du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Miloud Tria, avait précisé que ce département ministériel a décidé, comme première étape, d’entamer l’indemnisation des éleveurs, en attendant d’indemniser les agriculteurs qui ont perdu leurs vergers arboricoles, soulignant que le lancement de la campagne de plantation répond à des exigences climatiques. Concernant la filière apicole, l’indemnisation des éleveurs qui ont perdu leurs ruchers durant les incendies interviendra au printemps prochain, afin de pouvoir relancer la filière, avait-il souligné. Le dernier bilan des dégâts causés au secteur agricole par les feux du mois d’août dernier, à Tizi-Ouzou, ayant causé la mort de dizaines de personnes, entre citoyens et militaires, fait état de la perte de 643 bovins, 3.407 ovins, 2.578 caprins, 142.122 poulets de chair, 24.600 poules pondeuses, 7.854 lapins et 31.347 ruches pleines, entre autres, rappelle-t-on. <

