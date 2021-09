Une statue à l’effigie du Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif, chef de la wilaya VI historique, a été inaugurée, samedi à Mkira, région natale de ce responsable militaire durant la Guerre de libération nationale, à 50 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris des concernés. Coïncidant avec la célébration du 63ème anniversaire de la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), proclamé le 19 septembre 1958, l’inauguration de cette statue se veut un hommage et un rappel du parcours de ce «grand chef militaire et organisateur de maquis», a souligné le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Mkira, Rabah Medjahed. Oeuvre des deux frères artistes Amazigh et Latamene Tighilt, la statue en résine qui fait 3,20 m de hauteur, représente le Colonel Ali Mellah avec une Mat-49 en bandoulière et une paire de jumelles au cou. Elle a été érigée au centre-ville de Mkira à côté d’une plaque portant les noms des 471 martyrs de cette localité. En août 2020, une stèle constituée d’un bas relief à l’effigie de Si Cherif, a été inaugurée au village Imlikchene dans la même commune de Mkira. Elle a été réalisée également par Amazigh Tighilt, un artiste qui a créé une entreprise de sculpture dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) et qui est le sculpteur de la statue de Didouche Mourad inaugurée en janvier de la même année à Aghribs. Le Colonel Ali Mellah, dit Si Cherif, né le 14 février 1924 à Taka (M´kira,) était membre du PPA-MTLD. Il était le premier responsable de la wilaya VI historique. Il était successivement chef des régions des Ouadhias, Sidi Naâmane et Tigzirt. Le 1er Novembre 1954, il commanda lui-même les opérations d’Azazga, région dont il était le chef. Il tomba au champ d’honneur en mars 1957. <

