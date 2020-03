Répartis sur une longueur de 5 339,7 km,

39 146 foyers ont été raccordés au réseau de distribution d gaz naturel, dans le cadre de la mise en œuvre du programme entrepris depuis 2013, à ce jour, par la concession de la distribution de Tizi-Ouzou (ex-Sonelgaz) qui gère 268 160 branchements sur une longueur réseau de 8 912,7 km. Le programme prévisionnel de ce mois de mars prévoit la mise en service de 2 209 foyers sur une longueur réseau de 82,11 km.

La première semaine, 581 foyers seront raccordés sur 24 km de réseau gaz dans les localités de Outouba, Thala Mimoun, Azouza et Tizi, dans les communes de Mizrana, Larba Nath Iraten et Azeffoun. Durant la deuxième semaine, 420 foyers à raccorder sur 15,50 km de réseau gaz dans les localités Aït Si Yahia, Imkacharen, Aït Khelfets et Thahanoutt, dans les communes d’Azeffoun et Aït Aïssa Mimoune. La troisième semaine, ce sont 408 foyers à raccorder sur une longueur réseau gaz de 15,61 km, dans les localités de Thakaroucht, Louchaten, Ilhekmen, dans la commune de Draâ El Mizan. Durant la quatrième semaine, il sera procédé au raccordement de 800 foyers sur une longueur réseau gaz de 27 km, dans les localités Thaguemount, Aït Ouahmed, Thala Mokrane, Iguer Adloune, Aït Hammi. Par ailleurs, et dans le cadre de la préparation de la période estivale, l’amélioration de la qualité et de la continuité de service, la concession de distribution de Tizi Ouzou a mis au point un plan d’investissement d’un montant de

1 318 788 DA pour l’année 2020. Ce programme sera décliné en trois axes, à savoir la création de 80 postes HTA/BT durant l’année 2020 pour un montant financier estimé à 414,4 millions DA à travers 21 daïras dont 16 ont été mis en service durant les deux premiers mois de l’année en cours, soit un taux de réalisation de 20%, la création, la réhabilitation et le bouclage de 29 lignes moyenne tension 30 KV et 149 lignes de basse tension d’une longueur de 293 kma, pour un montant financier de 515,7 millions DA, dont 40 km ont été déjà mis en service durant les deux premiers mois de l’année en cours soit un taux de réalisation de 13%. Le même programme comprend la réalisation d’une vingtaine d’opérations d’augmentation de puissance, 14 remplacements de cellules postes HTA/BT et 4 régulateurs de Tension 30 KV pour un montant financier de 388,6 millions DA. Toutes ces actions s’inscrivent dans « la continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique depuis sept ans pour améliorer davantage la qualité de service. La Concession de Distribution de Tizi Ouzou a investi

3 564 855 DA pour la réalisation de 330 postes et 504,4 km de réseau », annonce-t-on à la Concession de la Distribution de Tizi Ouzou. Cependant, l’opérateur public chargé du service public de l’électricité et du gaz déplore la persistance des oppositions des riverains et d’autres contraintes entravant la réalisation de quelques actions du programme lancé et qui retardent la prise en charge effective des besoins en énergie des citoyens. Ces oppositions concernent s le passage de 11 lignes moyennes tension dans les localités de Azzefoun, Tigzirt, Azazga, Larba Nath Iraten, Tizi Ouzou, Ouagnoun et Bouzguène. Ces installations sont prévues dans le but de renforcer et améliorer la qualité et la continuité de service au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour rappel, la concession de Distribution de Tizi Ouzou dispose de 3 070 postes de distribution publique pour les clients ménages et tertiaires, 1 516 postes de clients privés (industriels). En outre, une campagne de sensibilisation de porte-à-porte sur l’utilisation rationnelle de l’énergie sera lancée incessamment au même titre que l’année dernière sous forme de caravane qui sillonnera toute la wilaya. Une brigade de l’Energie constituée de plusieurs équipes d’agents assermentés de différents services (électricité, gaz et commercial) effectuera des visites chez les abonnés en vue de sensibiliser ces derniers sur la maîtrise de l’utilisation de l’énergie, les conseiller et les orienter pour une meilleure consommation de l’électricité et du gaz. Ce travail de sensibilisation et de prévention portera sur le rappel des règles de sécurité sur les installations intérieures de l’électricité et gaz, en procédant aux vérifications nécessaires. n