Un exercice de simulation visant à tester sur le terrain le déclenchement du plan d’organisation des secours (ORSEC) suite à des incendies de grande ampleur a été organisé samedi à Tizi-Ouzou en présence des parties concernées. Selon le scénario arrêté pour cet exercice, 102 incendies se sont déclenchés vendredi à travers le territoire de la wilaya dont 12 importants, toujours en cours le lendemain samedi, ce qui a nécessité le déclenchement du plan ORSEC par le wali Djilali Doumi, qui a signé un arrêté à cet effet. Le poste de commandement fixe (PCF), installé au siège de la wilaya et dont la direction des opérations de secours est assurée par le wali, ainsi que le poste de commandement opérationnel (PCO), installé au siège de la direction de la protection civile et commandé par le premier responsable local de ce corps constitué, sont mis en place pour gérer les opérations d’intervention et répartir efficacement les moyens humains et matériel. Le PCF, composé de 13 modules représentant chacun un secteur (énergie, santé, hydraulique, travaux publics, forêts protection civile, services de sécurité, entre autres), reçoit une situation sur le sinistre et les moyens d’intervention mobilisés pour y faire face. Au PCO, les éléments de la protection civile si impliqués dans l’exercice, chacun accomplissant sa mission (évaluation de la situation, des incendies, transmission de l’information, répartition des moyens d’intervention), qu’un non averti penserait qu’il s’agissait d’une situation réelle et non d’une simulation, a-t-on constaté. Dans le cadre de cet exercice qui a nécessité la mobilisation de 150 agents de la protection civile, un incendie inquiète particulièrement les différents intervenants dans le plan ORSEC, celui de Boumhala, dans la commune de Sidi Naâmane (à l’ouest de la wilaya), qui menace les villages de Boumhala et Tala Mokar. Le scénario prévoit l’enregistrement de plusieurs victimes et une dizaine d’habitations et édifices publics brûlés. Sur place, d’importants moyens sont mobilisés. Le poste de commandement du site (PCS) gère l’opération, communique les besoins en moyens d’intervention et transmet l’évaluation de la situation au PCO.

Au poste médical avancé (PMA), les scouts musulmans algériens qui ont campé le rôle des brûlés à l’occasion de cet exercice, sont pris en charge par les médecins et ont reçu les premiers secours. En marge de cet exercice, le wali a souligné que l’objectif de l’opération de simulation est de tester plusieurs aspects du plan ORSEC, dont l’organisation et la gestion de l’information, la coordination des différentes interventions, la gestion et la répartition des moyens et tester le niveau de préparation et la disponibilité des différents intervenants dans ce plan. Djilali Doumia souligné que l’exercice d’aujourd’hui «a permis de constater que l’ensemble des intervenants ont compris leurs missions», avant de relever qu’«il y a une grande expérience acquise par tous les agents des secteurs concernés et par les cadres de la wilaya, toutefois la vigilance doit toujours être de mise». De son côté le directeur de la protection civile, le colonel Abdelhakim Chabour, a observé que l’exercice, qui vise l’acquisition des réflexes nécessaires et la mise en place des instruments de gestion et de commandement lors de catastrophes, a permis de tester le degré de mobilisation des moyens de chaque module d’intervention lors du déclenchement du plan ORSC».

De son côté, le conservateur des Forêts, Youcef Ould Mohamed, a relevé que le secteur des forêts a engagé six véhicules de première intervention et 12 agents, ainsi que la colonne mobile (composée de huit véhicules) et un camion ravitailleur. «La colonne mobile de Bejaia, sollicitée en renfort, a rejoint le site dans les temps», a-t-il observé, signalant que «ces moyens ont été bien répartis». L’exercice de simulation du déclenchement du plan ORSEC anti-incendies, a-t-il ajouté, «nous a permis de mettre nos agents dans une situation réelle, de mieux gérer le stress et de se concentrer sur l’intervention». n

