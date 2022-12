Au Total 7.215 femmes de la wilaya de Tizi-Ouzou sont inscrites au registre de commerce, a-t-on appris, mercredi auprès de l’antenne locale du Centre national du Registre de commerce (CNRC). Le nombre de femmes entrepreneurs représente 8 % du nombre total des inscrits au CNRC à Tizi-Ouzou, selon les chiffres communiqués à l’occasion d’une journée sur «l’entrepreneuriat féminin en Algérie : enjeu, obstacles et solutions», organisée dans la cadre d’une caravane nationale sur l’entrepreneuriat féminin, initiée par une boite spécialisée dans l’événementiel (Magma évents) et lancée à partir de cette wilaya. Le taux des femme entrepreneurs est en «évolution continue», selon la situation présentée par le CNRC qui a relevé également l’augmentation du nombre d’inscription pour les femmes ces dernières années. A noter que le CNRC de Tizi-Ouzou compte au total 90.509 inscrits dont 83.631 personnes physiques et 6878 personnes morales. Sur ce total, 7.215 sont des femmes dont 6.798 personnes physiques et 417 personnes morales, a-t-on précisé. Su le total de femmes entrepreneurs, 959 activent dans le secteur de la production, 2 dans l’artisanat, 15 dans le commerce de gros, 32 dans l’importation, 3.608 dans le commerce de détail, 2.975 dans les services, et 3 dans l’exportation. Le wali, Djilali Doumi, qui a ouvert cette rencontre abritée par la maison de la culture Mouloud Mammeri et ayant regroupé de nombreuses femmes entrepreneurs de la wilaya, a mis en exergue la contribution que peut apporter la femme à l’économie. «La femme entrepreneur représente une force complémentaire à intégrer dans la dynamique économique. A Tizi-Ouzou, elle est un exemple de réussite», a-t-il dit. Il a ajouté que «localement, même si les femmes ont crée de petites entités économiques, elles concourent à l’économie locale mais contribuent aussi à la fixation des populations pour le cas de la femme rurale». A l’occasion, M. Doumi a assuré que l’administration assurera à ces femmes entrepreneurs «l’accompagnement nécessaire», saluant leur «compétence» et leur «ténacité» qui «font leur force», a-t-il dit. Placée sous le slogan «Elles réussissent», la caravane de la femme entrepreneur sillonnera plusieurs wilayas dont Boumerdes, Bouira, Alger et une wilaya du sud, non encore définie, avant de revenir à Tizi-Ouzou pour la clôture, a indiqué à l’APS, Assia Hamzi de Magma évents. n

