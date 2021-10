Deux (2) personnes ont péri et 7 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi matin à Azeffoun, au Nord de Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de la protection civile. L’accident a eu lieu suite à une collision entre un bus scolaire transportant des écoliers et un véhicule léger au bord duquel se trouvaient 4 personnes. Il est survenu au niveau de la zone d’activité de la commune sur la RN 24. Un axe très fréquenté aux heures de pointe. Les deux personnes décédées, qui se trouvaient dans le véhicule léger, ainsi que leurs deux accompagnateurs et cinq écoliers, légèrement blessés, ont été évacués par les éléments de la protection civile vers l’établissement hospitalier de la ville. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de cet accident, a-t-on conclu de même source.

Articles similaires