Deux enfants (des frères) déclarés perdus dimanche après-midi à Tizi-Ouzou ont été retrouvés lundi sains et saufs par les éléments de la Gendarmerie nationale et remis à leur famille, a-t-on appris auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité. Les deux frères, des écoliers âgés de 8 et 10 ans et résidents au village Laâziv Charioua, dans la commune de Tizi Rached à une quinzaine de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou, «avaient quitté le domicile familial vers 15H00 après leur sortie d’école pour jouer». Ayant tardé à rentrer chez eux et n’ayant aucune nouvelle d’eux, la famille des deux enfants avait signalé leur disparition aux services de la gendarmerie nationale qui avaient aussitôt lancé des recherches pour les retrouver, a-t-on indiqué de même source. Une patrouille, composée d’éléments du groupement de Tizi Ouzou et des brigades de sécurité, d’intervention et cynotechnique, a été aussitôt mobilisée pour rechercher les deux écoliers qui ont été finalement retrouvés lundi avant l’aube, vers 04H30 mn, dans une maison abandonnée, puis remis à leur famille, a-t-on ajouté de même source sécuritaire. n

