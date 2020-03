Une patiente âgée de 77 ans hospitalisée à l’EPH d’Azeffoun, pour des complications diabétiques et suspectée de contamination au covid-19, vient d de décéder après confirmation des analyses des prélèvements effectués sur la vieille dame. Celle-ci a consulté le 18 mars 2020 au niveau du point de garde d’Aghribs (EPSP Azeffoun) puis évacuée vers l’EPH d’Azeffoun pour acidocétose diabétique. Après examen clinique, analyses et clichés radiologiques, les médecins retrouvent une pneumopathie bilatérale sur quoi, la décision a été prise de l’hospitalisée avec isolement et prélèvement. Elle décède le 19/03/2020 à 04 H du matin. Le résultat des analyses du prélèvement effectués sur la malade est parvenu hier 20 mars, de l’institut Pasteur d’Algérie avec la mention « positif » et confirme que le décès de la patiente survenu le 19/03/2020 est dû à l’infection au coronavirus, selon la DSP de Tizi-Ouzou qui vient de compter un premier décès par covid-19. Le point de situation covid-19 au 19/03/2020 fait ressortir un total de cinq cas suspects confinés à domicile. Le nombre de cas suspects isolés au niveau des différents établissements de santé est de 18. Le nombre de cas positif est de 6.

