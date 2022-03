L’opération d’indemnisation des aviculteurs ayant perdu leur élevage durant les incendies ravageurs d’août dernier à Tizi-Ouzou et qui ont causé la mort de dizaines de personnes a débuté dimanche, a-t-on appris auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA). L’opération d’indemnisation portera sur l’octroi de plus de 148 000 poussins pour le remplacement de la totalité des élevages détruits par les incendies, a indiqué à l’APS le DSA, Djamel Sersoub. Un premier quota de 31 800 poussins, fourni par l’Office régional avicole de l’Est (ORAVIE, Sétif) et le Complexe avicole des Hauts plateaux (Accouvage Sétif) a été réceptionné par la DSA au niveau de la coopérative agricole polyvalente de Tizi-Ouzou (CAPTO sise à Irdjen), a-t-on précisé de même source. Le DSA a affirmé que ce quota a été remis aux éleveurs avicoles des localités d’Ath Mahmoud, Beni Douala, Azazga, Irdjen et Larbaa n’Ath Irathen, en présence des indifférents intervenants dans la filière. L’opération se poursuivra jusqu’à indemnisation de l’ensemble des aviculteurs concernés, a rassuré Djamel Sersoub.

