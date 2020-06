Une campagne de sensibilisation sur l’obligation du port de la bavette dans les lieux publics pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a été lancée mardi à Tizi-Ouzou par les services de la wilaya, a-t-on appris de la cellule de communication. A l’occasion, quelque 10.000 bavettes ont été distribuées au niveau des cinq (5) points de contrôle routiers de la gendarmerie et de la police nationales, tout au long de la RN 12, de Tadmait à la sortie Ouest de la wilaya jusqu’à Fréha à l’est. Par ailleurs, et dans l’objectif de rendre accessible ce moyen de protection, dont le port est désormais obligatoire dans les espaces publics, la Chambre locale d’artisanat et des métiers (CAME), a annoncé la mise en vente des bavettes à des prix concurrentiels, soit 25 DA pour les bavettes jetables et 40 DA pour les réutilisables.

