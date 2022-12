Une interruption partielle de l’alimentation en énergie électrique est programmée pour demain mercredi dans quatre communes de la partie Ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, a informé, mardi, la direction de distribution de l’électricité et du gaz, dans un communiqué. Cette coupure touchera partiellement les communes de Tadmait, Draa Ben Khedda, Tirmitine et Ait Yahia Moussa de 9h à 15h. Elle est dictée par les besoins de réalisation de travaux d’entretien du réseau afin d’améliorer la qualité de service, a-t-on indiqué. Les villages et quartiers qui seront touchés par cette interruption d’alimentation en électricité sont Thazouvit, Laazaib, Ait Slimane, Akham El hadj, Ihedjamene, Imoulak, cité OPGI, Ait Amar Moussa, Ait Atella, Ait Ouacif, Ait Rahmoun, Oued ksari, Ait Hellil, Ibouhrene, Ilounissen, Imakesnen, Ivohren, Oussidene, Tachtiouine, Tassoughdelt, Tifaou, Ziri Keddache, Iallalen Oumalou, Ighil lbir, Tizra Aissa, relevant de la commune d’Ait Yahia Moussa. Les villages Ait Saada, ferme Fali, Sidi Ali Bounab, Ait maamar, bouachou, Ait yahia, El Madhoun, Ihidoussen,Tala Malek et Tlata de la commune de Tadmait, seront également concernés par cette interruption, selon le document. Pour la commune de Tirmitine les villages qui seront privés d’électricité durant les travaux d’entretien sont Bahloul, Ivahlal, ferme Daheb, Megdoul, Menasra, Tabarant, Izaroudene, Tagroudja, Tignathine T’ghanim et Smail Ou Kaci. A cela s‘ajoute la ferme Smail dans la commune de Draa Ben Khedda, a-t-on précisé.

